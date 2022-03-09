https://ria.ru/20220309/heineken-1777238478.html

В России приостановят выпуск и продажу пива под брендом Heineken

В России приостановят выпуск и продажу пива под брендом Heineken - РИА Новости, 09.03.2022

В России приостановят выпуск и продажу пива под брендом Heineken

Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken в России, а также отказывается от... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:47

2022-03-09T10:47

2022-03-09T15:32

экономика

россия

санкт-петербург

украина

heineken

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken в России, а также отказывается от получения прибыли от своего российского подразделения, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Концерн Heineken отказывается от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего российского подразделения. Такое решение принято компанией в связи с развитием ситуации на Украине. Это означает, что компания не будет получать денежные средства, роялти и дивиденды от своего российского подразделения. Одновременно Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России", - говорится в сообщении.При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории РФ продолжат работать в штатном режиме, подчеркнули в компании."Мы также предпринимаем шаги по дальнейшему повышению финансовой и операционной устойчивости бизнеса и поддержке наших сотрудников. Концерн следит за ситуацией и оценивает различные стратегические сценарии. Компания выражает надежду на то, что путь мирного урегулирования будет найден в ближайшее время", - добавили в пресс-службе Heineken.Ранее голландский пивоваренный концерн Heineken заявил, что приостанавливает экспорт пива в Россию. Компания работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 30 брендов, в том числе Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки, такие как "Охота", "Три медведя", "Степан Разин". Число сотрудников компании превышает 82 тысячи человек.

https://ria.ru/20220308/lamborghini-1777185043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, санкт-петербург, украина, heineken