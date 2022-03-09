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В России приостановят выпуск и продажу пива под брендом Heineken
В России приостановят выпуск и продажу пива под брендом Heineken - РИА Новости, 09.03.2022
В России приостановят выпуск и продажу пива под брендом Heineken
Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken в России, а также отказывается от... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:47
2022-03-09T15:32
экономика
россия
санкт-петербург
украина
heineken
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken в России, а также отказывается от получения прибыли от своего российского подразделения, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Концерн Heineken отказывается от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего российского подразделения. Такое решение принято компанией в связи с развитием ситуации на Украине. Это означает, что компания не будет получать денежные средства, роялти и дивиденды от своего российского подразделения. Одновременно Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России", - говорится в сообщении.При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории РФ продолжат работать в штатном режиме, подчеркнули в компании."Мы также предпринимаем шаги по дальнейшему повышению финансовой и операционной устойчивости бизнеса и поддержке наших сотрудников. Концерн следит за ситуацией и оценивает различные стратегические сценарии. Компания выражает надежду на то, что путь мирного урегулирования будет найден в ближайшее время", - добавили в пресс-службе Heineken.Ранее голландский пивоваренный концерн Heineken заявил, что приостанавливает экспорт пива в Россию. Компания работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 30 брендов, в том числе Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки, такие как "Охота", "Три медведя", "Степан Разин". Число сотрудников компании превышает 82 тысячи человек.
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экономика, россия, санкт-петербург, украина, heineken
10:47 09.03.2022 (обновлено: 15:32 09.03.2022)
 
В России приостановят выпуск и продажу пива под брендом Heineken

Компания Heineken приостановит выпуск и продажу пива под брендом Heineken в России

© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкHeineken
Heineken - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Олег Золото
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Heineken
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken в России, а также отказывается от получения прибыли от своего российского подразделения, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Концерн Heineken отказывается от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего российского подразделения. Такое решение принято компанией в связи с развитием ситуации на Украине. Это означает, что компания не будет получать денежные средства, роялти и дивиденды от своего российского подразделения. Одновременно Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России", - говорится в сообщении.
При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории РФ продолжат работать в штатном режиме, подчеркнули в компании.
"Мы также предпринимаем шаги по дальнейшему повышению финансовой и операционной устойчивости бизнеса и поддержке наших сотрудников. Концерн следит за ситуацией и оценивает различные стратегические сценарии. Компания выражает надежду на то, что путь мирного урегулирования будет найден в ближайшее время", - добавили в пресс-службе Heineken.
Ранее голландский пивоваренный концерн Heineken заявил, что приостанавливает экспорт пива в Россию. Компания работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 30 брендов, в том числе Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки, такие как "Охота", "Три медведя", "Степан Разин". Число сотрудников компании превышает 82 тысячи человек.
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