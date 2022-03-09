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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/gumpomosch-1777307963.html
Два грузовика с гуманитарной помощью отправят из Карелии в ЛНР
Два грузовика с гуманитарной помощью отправят из Карелии в ЛНР - РИА Новости, 09.03.2022
Два грузовика с гуманитарной помощью отправят из Карелии в ЛНР
Два грузовика с гуманитарной помощью отправятся из Карелии в ЛНР 10 марта, сообщает управление пресс-службы главы республики. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:02
2022-03-09T16:02
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
артур парфенчиков
сегежа
беломорск
красный крест
общероссийский народный фронт
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар - РИА Новости. Два грузовика с гуманитарной помощью отправятся из Карелии в ЛНР 10 марта, сообщает управление пресс-службы главы республики."Сейчас формируется новая партия гуманитарной помощи для жителей Донбасса. 10 марта две грузовые машины со строительными материалами, продуктами питания, бытовой химией отправятся в Луганскую Народную Республику", - говорится в сообщении.Глава Карелии Артур Парфенчиков в среду посетил волонтерский штаб для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, который работает в Петрозаводске на базе регионального отделения Общероссийского народного фронта. Сюда жители республики приносят все необходимое людям, которые были вынуждены покинуть свой дом. Дополнительные пункты сбора развернуты в Костомукше, Сегеже, Беломорске, Пудоже и Кондопоге. Также присоединиться к акции планирует Медвежьегорск.Парфенчиков передал штабу партию принадлежностей для детей, в том числе детское питание. "Любой человек с душой и сердцем сейчас, наверное, не может поступить по-другому. Все мы – члены правительства республики, работники администрации, министерств, ведомств – участвуем в сборе гуманитарной помощи. Людям, которые 8 лет страдали от войны, сегодня нужно самое необходимое, и в этой акции посильное участие может принять каждый. Сегодня важно душевное сопереживание и забота", - сказал глава Карелии, слова которого приводятся в сообщении.По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ Анны Лопаткиной, партнерами в работе штаба выступают органы исполнительной власти, общественники: региональное отделение "Единой России", карельское отделение "Красного креста", "Волонтеры-медики", благотворительный фонд "Живой Город", Петрозаводский государственный университет, "Молодежка ОНФ"."Инициатива о сборе помощи нашла широкий отклик у жителей Карелии. Они приходят в штаб практически каждые 10 минут. Много приносят канцтоваров, приносят новую детскую одежду, постельное белье, подушки, одеяла, моющие средства. Список вещей, которые мы принимаем, будем расширять, так как сейчас в методичке появилось наименование "одежда", - сказала Лопаткина.Первая машина с гуманитарной помощью из Карелии пришла на прошлой неделе в Ростовскую область. Жители республики собрали продукты, детские канцелярские принадлежности, средства гигиены, одежду.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
сегежа
беломорск
россия
республика карелия
луганская народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, артур парфенчиков, сегежа, беломорск, красный крест, общероссийский народный фронт, россия, петрозаводский государственный университет, в мире, республика карелия, луганская народная республика
16:02 09.03.2022
 
Два грузовика с гуманитарной помощью отправят из Карелии в ЛНР

Два грузовика с гуманитарной помощью отправят из Карелии в ЛНР 10 марта

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушенный жилой дом в Луганской народной республике
Разрушенный жилой дом в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разрушенный жилой дом в Луганской народной республике
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар - РИА Новости. Два грузовика с гуманитарной помощью отправятся из Карелии в ЛНР 10 марта, сообщает управление пресс-службы главы республики.
"Сейчас формируется новая партия гуманитарной помощи для жителей Донбасса. 10 марта две грузовые машины со строительными материалами, продуктами питания, бытовой химией отправятся в Луганскую Народную Республику", - говорится в сообщении.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Глава Карелии Артур Парфенчиков в среду посетил волонтерский штаб для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, который работает в Петрозаводске на базе регионального отделения Общероссийского народного фронта. Сюда жители республики приносят все необходимое людям, которые были вынуждены покинуть свой дом. Дополнительные пункты сбора развернуты в Костомукше, Сегеже, Беломорске, Пудоже и Кондопоге. Также присоединиться к акции планирует Медвежьегорск.
Парфенчиков передал штабу партию принадлежностей для детей, в том числе детское питание. "Любой человек с душой и сердцем сейчас, наверное, не может поступить по-другому. Все мы – члены правительства республики, работники администрации, министерств, ведомств – участвуем в сборе гуманитарной помощи. Людям, которые 8 лет страдали от войны, сегодня нужно самое необходимое, и в этой акции посильное участие может принять каждый. Сегодня важно душевное сопереживание и забота", - сказал глава Карелии, слова которого приводятся в сообщении.
По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ Анны Лопаткиной, партнерами в работе штаба выступают органы исполнительной власти, общественники: региональное отделение "Единой России", карельское отделение "Красного креста", "Волонтеры-медики", благотворительный фонд "Живой Город", Петрозаводский государственный университет, "Молодежка ОНФ".
"Инициатива о сборе помощи нашла широкий отклик у жителей Карелии. Они приходят в штаб практически каждые 10 минут. Много приносят канцтоваров, приносят новую детскую одежду, постельное белье, подушки, одеяла, моющие средства. Список вещей, которые мы принимаем, будем расширять, так как сейчас в методичке появилось наименование "одежда", - сказала Лопаткина.
Первая машина с гуманитарной помощью из Карелии пришла на прошлой неделе в Ростовскую область. Жители республики собрали продукты, детские канцелярские принадлежности, средства гигиены, одежду.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
"Мы выжили": ситуация в освобожденных городах и селах Донбасса
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.

Жители радуются освобождению города Счастье в Луганской народной республике
1 из 14

Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.

Женщина с котом на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
2 из 14

Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.

Люди готовят еду у подъезда жилого дома в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
3 из 14

"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.

Мужчины набирают питьевую воду в различные емкости во дворе жилого дома в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
4 из 14

После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.

Сотрудники международного комитета Красного креста разгружают гуманитарную помощь в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
5 из 14

Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Житель Счастья радуется освобождению города.

Мужчина радуется освобождению города Счастье в Луганской народной республике.
6 из 14

Житель Счастья радуется освобождению города.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.

Мужчина с мальчиком на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
7 из 14

Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.

Жительница села Приморское в Донецкой народной республике, освобожденного военнослужащими Народной милиции ДНР
8 из 14

В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское в Донецкой народной республике
9 из 14

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.

Вид на здания базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
10 из 14

Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.

Жители села Бугас прячутся от артобстрела в подвале дома
11 из 14

А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.

Военнослужащий армии ДНР чинит бронетехнику на дороге в селе Бугас
12 из 14

Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.

Пустые помещения на территории базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
13 из 14

В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.

Украинский флаг на территории базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
14 из 14

Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
1 из 14

Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 14

Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 14

"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 14

После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 14

Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 14

Житель Счастья радуется освобождению города.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 14

Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 14

В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
9 из 14

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
10 из 14

Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
11 из 14

А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
12 из 14

Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
13 из 14

В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
14 из 14

Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинАртур ПарфенчиковСегежаБеломорскКрасный КрестОбщероссийский народный фронтРоссияПетрозаводский государственный университетВ миреРеспублика КарелияЛуганская Народная Республика
 
 
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