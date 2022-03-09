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Два грузовика с гуманитарной помощью отправят из Карелии в ЛНР

Два грузовика с гуманитарной помощью отправят из Карелии в ЛНР - РИА Новости, 09.03.2022

Два грузовика с гуманитарной помощью отправят из Карелии в ЛНР

Два грузовика с гуманитарной помощью отправятся из Карелии в ЛНР 10 марта, сообщает управление пресс-службы главы республики. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:02

2022-03-09T16:02

2022-03-09T16:02

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

артур парфенчиков

сегежа

беломорск

красный крест

общероссийский народный фронт

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар - РИА Новости. Два грузовика с гуманитарной помощью отправятся из Карелии в ЛНР 10 марта, сообщает управление пресс-службы главы республики."Сейчас формируется новая партия гуманитарной помощи для жителей Донбасса. 10 марта две грузовые машины со строительными материалами, продуктами питания, бытовой химией отправятся в Луганскую Народную Республику", - говорится в сообщении.Глава Карелии Артур Парфенчиков в среду посетил волонтерский штаб для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, который работает в Петрозаводске на базе регионального отделения Общероссийского народного фронта. Сюда жители республики приносят все необходимое людям, которые были вынуждены покинуть свой дом. Дополнительные пункты сбора развернуты в Костомукше, Сегеже, Беломорске, Пудоже и Кондопоге. Также присоединиться к акции планирует Медвежьегорск.Парфенчиков передал штабу партию принадлежностей для детей, в том числе детское питание. "Любой человек с душой и сердцем сейчас, наверное, не может поступить по-другому. Все мы – члены правительства республики, работники администрации, министерств, ведомств – участвуем в сборе гуманитарной помощи. Людям, которые 8 лет страдали от войны, сегодня нужно самое необходимое, и в этой акции посильное участие может принять каждый. Сегодня важно душевное сопереживание и забота", - сказал глава Карелии, слова которого приводятся в сообщении.По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ Анны Лопаткиной, партнерами в работе штаба выступают органы исполнительной власти, общественники: региональное отделение "Единой России", карельское отделение "Красного креста", "Волонтеры-медики", благотворительный фонд "Живой Город", Петрозаводский государственный университет, "Молодежка ОНФ"."Инициатива о сборе помощи нашла широкий отклик у жителей Карелии. Они приходят в штаб практически каждые 10 минут. Много приносят канцтоваров, приносят новую детскую одежду, постельное белье, подушки, одеяла, моющие средства. Список вещей, которые мы принимаем, будем расширять, так как сейчас в методичке появилось наименование "одежда", - сказала Лопаткина.Первая машина с гуманитарной помощью из Карелии пришла на прошлой неделе в Ростовскую область. Жители республики собрали продукты, детские канцелярские принадлежности, средства гигиены, одежду.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, артур парфенчиков, сегежа, беломорск, красный крест, общероссийский народный фронт, россия, петрозаводский государственный университет, в мире, республика карелия, луганская народная республика