10:13 09.03.2022 (обновлено: 10:36 09.03.2022)
Россия продолжает выполнять обязательства по газу, заявили в МИД
Глава департамента МИД Биричевский: Россия продолжает выполнять обязательства по газу
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москва не намерена отказываться от своих позиций в качестве надежного поставщика газа Европе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Что касается газовой сферы. Россия не намерена отказываться от своих позиций в качестве надежного поставщика газа на европейский рынок. Российские компании продолжают выполнять контрактные обязательства как в части поставок, так и транзита", - сказал дипломат.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.