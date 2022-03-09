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Россия продолжает выполнять обязательства по газу, заявили в МИД

Россия продолжает выполнять обязательства по газу, заявили в МИД - РИА Новости, 09.03.2022

Россия продолжает выполнять обязательства по газу, заявили в МИД

Москва не намерена отказываться от своих позиций в качестве надежного поставщика газа Европе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:13

2022-03-09T10:13

2022-03-09T10:36

экономика

сергей лавров

дмитрий песков

канада

сша

россия

втб

евросоюз

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москва не намерена отказываться от своих позиций в качестве надежного поставщика газа Европе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Что касается газовой сферы. Россия не намерена отказываться от своих позиций в качестве надежного поставщика газа на европейский рынок. Российские компании продолжают выполнять контрактные обязательства как в части поставок, так и транзита", - сказал дипломат.Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, сергей лавров, дмитрий песков, канада, сша, россия, втб, евросоюз, сбербанк россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)