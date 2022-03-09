СМИ: Лондон изучает возможность вернуться к добыче газа методом фрекинга
Telegraph: Британия намерена добывать газ методом фрекинга для снижения энергозависимости
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Великобритании рассматривают возможность вернуться к добыче сланцевого газа с применением технологии фрекинга - гидравлического разрыва пласта, сообщает газета Daily Telegraph.
"Премьер-министр хочет, чтобы его министры еще раз рассмотрели вопрос о том, может ли гидроразрыв пласта, в отношении которого уже более двух лет действует "мораторий", помочь диверсифицировать энергоснабжение страны", - отмечает издание.
Ранее премьер-министр Борис Джонсон говорил о необходимости работать над снижением зависимости от российских нефти и газа. Министр по бизнесу, энергетике и промышленности страны Кваси Квартенг сообщил, что Великобритания прекратит импорт российских нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года.
Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности.
Фрекинг - метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта. В США в начале этого века благодаря нему началась "сланцевая революция", которая серьезным образом изменила мировой рынок нефти и привела к снижению цен на энергоресурсы. Технология вызывает серьезную критику со стороны ряда экспертов и экологов и запрещена в ряде стран.