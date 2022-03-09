https://ria.ru/20220309/gaz-1777210843.html

СМИ: Лондон изучает возможность вернуться к добыче газа методом фрекинга

СМИ: Лондон изучает возможность вернуться к добыче газа методом фрекинга - РИА Новости, 09.03.2022

СМИ: Лондон изучает возможность вернуться к добыче газа методом фрекинга

Власти Великобритании рассматривают возможность вернуться к добыче сланцевого газа с применением технологии фрекинга - гидравлического разрыва пласта, сообщает... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T05:05

2022-03-09T05:05

2022-03-09T05:05

борис джонсон

сша

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585172291_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_e9cc956f8165b86f6244295a20053176.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Великобритании рассматривают возможность вернуться к добыче сланцевого газа с применением технологии фрекинга - гидравлического разрыва пласта, сообщает газета Daily Telegraph.Ранее премьер-министр Борис Джонсон говорил о необходимости работать над снижением зависимости от российских нефти и газа. Министр по бизнесу, энергетике и промышленности страны Кваси Квартенг сообщил, что Великобритания прекратит импорт российских нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года.Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности.Фрекинг - метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта. В США в начале этого века благодаря нему началась "сланцевая революция", которая серьезным образом изменила мировой рынок нефти и привела к снижению цен на энергоресурсы. Технология вызывает серьезную критику со стороны ряда экспертов и экологов и запрещена в ряде стран.

https://ria.ru/20220309/neft-1777209132.html

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

борис джонсон, сша, великобритания, в мире