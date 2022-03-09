https://ria.ru/20220309/es-1777266148.html
Постпреды ЕС согласовали новые санкции против российских олигархов
Постпреды ЕС согласовали новые санкции против российских олигархов - РИА Новости, 09.03.2022
Постпреды ЕС согласовали новые санкции против российских олигархов
Постпреды ЕС на заседании COREPER II в среду согласовали расширение санкций из-за Украины, в том числе против "российских олигархов и членов их семей",... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:53
2022-03-09T12:53
2022-03-09T13:15
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
минск
вооруженные силы рф
twitter
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Постпреды ЕС на заседании COREPER II в среду согласовали расширение санкций из-за Украины, в том числе против "российских олигархов и членов их семей", говорится в сообщении председательствующей в настоящее время в Совете ЕС делегации Франции."Постпреды утвердили новые санкции против российских чиновников, олигархов и членов их семей, причастных к российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении делегации в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Страны Запада начали вводить против России ограничительные меры различного характера, а также расширили санкции против Минска за его поддержку российской военной спецоперации.
https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, минск, вооруженные силы рф, twitter, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
12:53 09.03.2022 (обновлено: 13:15 09.03.2022)
Постпреды ЕС согласовали новые санкции против российских олигархов
Постпреды ЕС согласовали расширение санкций против российских олигархов и членов их семей