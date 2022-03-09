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https://ria.ru/20220309/dollary-1777270095.html
Россияне смогут снять до десяти тысяч долларов с валютного вклада
Россияне смогут снять до десяти тысяч долларов с валютного вклада - РИА Новости, 09.03.2022
Россияне смогут снять до десяти тысяч долларов с валютного вклада
Россияне смогут получить наличными до 10 тысяч долларов со своих вкладов в каждом банке, где у них был ранее открыт валютный вклад, при этом если вкладчик... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:13
2022-03-09T13:13
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
доллар
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россияне смогут получить наличными до 10 тысяч долларов со своих вкладов в каждом банке, где у них был ранее открыт валютный вклад, при этом если вкладчик захочет снять со своих счетов больше указанной суммы, то конвертация будет проходит по официальному курсу Банка России, пояснил регулятор.В среду ЦБ РФ сообщил, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи. При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме."Если в одном банке несколько валютных счетов, то гражданин сможет получить наличной валюты в совокупности не более 10 тысяч долларов. Человек может получить до 10 тысяч долларов наличными в каждом банке, где у него уже был открыт валютный счет. То есть, если у вас несколько валютных счетов или вкладов в одном банке, вы сможете получить наличными 10 тысяч долларов. Если валютные счета и вклады в разных банках — каждый банк выдаст до 10 тысяч долларов", - пояснил регулятор.В ЦБ отметили, что конвертация в рубли будет проходить по рыночному курсу на день выдачи. "Рыночный курс на день выдачи - это то же самое, что официальный курс Банка России. Он определяется на каждый день по данным торгов валютой на бирже накануне", - добавил регулятор.
https://ria.ru/20220309/mid-1777227488.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), доллар
13:13 09.03.2022
 
Россияне смогут снять до десяти тысяч долларов с валютного вклада

Россияне смогут снять до десяти тысяч долларов в банке, где у них есть валютные вклады

© Depositphotos / belchonock Женщина пересчитывает долларовые купюры в банке
Женщина пересчитывает долларовые купюры в банке - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Depositphotos / belchonock
Женщина пересчитывает долларовые купюры в банке
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россияне смогут получить наличными до 10 тысяч долларов со своих вкладов в каждом банке, где у них был ранее открыт валютный вклад, при этом если вкладчик захочет снять со своих счетов больше указанной суммы, то конвертация будет проходит по официальному курсу Банка России, пояснил регулятор.
В среду ЦБ РФ сообщил, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи. При этом банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
"Если в одном банке несколько валютных счетов, то гражданин сможет получить наличной валюты в совокупности не более 10 тысяч долларов. Человек может получить до 10 тысяч долларов наличными в каждом банке, где у него уже был открыт валютный счет. То есть, если у вас несколько валютных счетов или вкладов в одном банке, вы сможете получить наличными 10 тысяч долларов. Если валютные счета и вклады в разных банках — каждый банк выдаст до 10 тысяч долларов", - пояснил регулятор.
В ЦБ отметили, что конвертация в рубли будет проходить по рыночному курсу на день выдачи. "Рыночный курс на день выдачи - это то же самое, что официальный курс Банка России. Он определяется на каждый день по данным торгов валютой на бирже накануне", - добавил регулятор.
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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