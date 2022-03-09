https://ria.ru/20220309/dnr-1777229506.html

В ДНР заявили об освобождении 66 населенных пунктов

В ДНР заявили об освобождении 66 населенных пунктов - РИА Новости, 09.03.2022

В ДНР заявили об освобождении 66 населенных пунктов

К утру среды освобождено 66 населенных пунктов ДНР, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:52

2022-03-09T09:52

2022-03-09T09:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

запорожская область

луганская народная республика

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. К утру среды освобождено 66 населенных пунктов ДНР, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."На данный момент мы уже освободили 66 различных населенных пунктов. В основном, все это происходит на южном направлении. Мы уже вышли еще в нескольких местах... к Запорожской области. И наступательная операция разворачивается уже на Север. Поэтому мы начинаем противника выдавливать с тех населенных пунктов, которые находятся выше Волновахи, и поднимаемся вверх", - сказал Басурин в эфире "Россия 24".По его словам, продолжаются обстрелы Горловки, Донецка, Докучаевска градами, артиллерией и минометами."Стараются бить по значимым социальным объектам - таким, как вода, свет, газ. Это присутствует... несколько дней мы принуждаем украинских военных или бандформирования к миру, это дает результат. Сегодня в Донецке пока тихо, вокруг Горловки тоже тихо", - добавил представитель Народной милиции ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

россия

запорожская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, запорожская область, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, эдуард басурин