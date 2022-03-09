https://ria.ru/20220309/briks-1777253602.html

БРИКС нужно снижать зависимость от доллара, считает эксперт

БРИКС нужно снижать зависимость от доллара, считает эксперт - РИА Новости, 09.03.2022

БРИКС нужно снижать зависимость от доллара, считает эксперт

БРИКС в новых условиях на международной арене может стать глобальной стабилизирующей силой, странам объединения не нужно отказываться от сотрудничества с... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:00

2022-03-09T12:00

2022-03-09T12:02

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брикс

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евросоюз

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ПЕКИН, 9 мар – РИА Новости. БРИКС в новых условиях на международной арене может стать глобальной стабилизирующей силой, странам объединения не нужно отказываться от сотрудничества с Россией из-за западных санкций, наоборот, следует укреплять взаимодействие, снижать зависимость от доллара, содействовать торговым расчетам в национальных валютах и повышать способность противостоять рискам, заявила РИА Новости научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института "Чунъян" при Народном университете Китая Лю Ин.В объединение БРИКС входят Бразилия, Россия Индия, Китай и ЮАР.Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за Украины. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.По мнению Лю Ин, необходимо понять, что развитие мира сталкивается со множеством рисков, так, пандемия еще не прошла, восстановление экономики замедлилось, все еще сохраняется тройное давление – сокращение спроса, шок предложения и ослабление ожиданий, а конфликт между Россией и Украиной и последовавшие за ним санкции против РФ внесли дополнительную неопределенность в глобальное развитие.По ее словам, в таких условиях страны БРИКС должны сыграть важную роль в восстановлении мировой экономики и глобальном управлении, а также взять на себя роль флюгера, стабилизатора, двигателя и источника роста.Например, указала она, страны БРИКС учредили Новый банк развития БРИКС и резервный фонд БРИКС, взяли на себя ведущую роль в области инвестирования в "зеленое" развитие и решения проблемы глобального изменения климата."В нынешней нестабильной международной ситуации, когда Федеральная резервная система США повышает процентные ставки и ужесточает монетарную политику, глобальная энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, безопасность цепочек поставок и финансовая стабильность должны быть в центре внимания стран БРИКС, это области, где можно добиться результатов", - подчеркнула Лю Ин.Эксперт отметила, что "если страны БРИКС смогут стать надежной опорой в этих вопросах, то они непременно станут стабилизирующей силой глобальной устойчивости и развития, создав тем самым новую ситуацию в международных отношениях".Говоря о том, какие действия следует предпринять странам БРИКС в ответ на новую международную ситуацию, Лю Ин отметила необходимость совместной борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, укрепления сотрудничества по таким вопросам, как исследование и разработка новых лекарств и обмен противоэпидемиологическим опытом, чтобы эффективно бороться с новыми вирусами, которые могут появиться в будущем.Страны БРИКС также могут обмениваться опытом и укреплять сотрудничество в сфере борьбы с бедностью, в области финансового надзора и совместно создавать сеть финансовой безопасности, чтобы предотвратить отток долларов, вызванный повышением процентной ставки ФРС.Вместе с тем, по ее мнению, страны объединения, будучи развивающимися экономиками, должны укреплять сотрудничество в области инноваций, использовать возможности новой технологической революции и совместно приносить пользу народам своих стран и всего мира.Лю Ин полагает, что странам БРИКС следует проявлять больше смелости, решимости и мудрости, чтобы придерживаться разных стратегий в ответ на различные ситуации.Например, указала она, из-за Украины США и Запад совместно вводят санкции против РФ, Вашингтон в том числе может переманить Индию своей индо-тихоокеанской стратегией, Запад может попытаться внести разлад в нарастающее сотрудничество БРИКС, что приведет к фрагментации и угасанию объединения."Поскольку в настоящее время Россия находится под совместными санкциями США и Европы, странам БРИКС необходимо проявить мужество и мудрость в ответ на санкции США, которые могут быть расширены. Нам нужно с осторожностью относиться к западным санкциям и вводить собственные альтернативы, сводящие к минимуму ущерб и неопределенность", - подчеркнула Лю Ин.К примеру, отметила аналитик, когда США и Европа вводят ограничения против России, нельзя оставаться равнодушными и игнорировать происходящее, так как санкции приводят к ненужным потерям, также не следует отказываться от сотрудничества с Россией из-за этих санкций, вместо этого нужно укреплять сотрудничество стран БРИКС для защиты от санкций США и ЕС, в том числе находить различные альтернативы."Странам БРИКС предстоит еще многое сделать в сфере финансового, научно-технического и торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области цифровой экономики", - указала она.По ее мнению, можно, например, укрепить разного рода межгосударственное сотрудничество, "содействовать торговым расчетам между странами БРИКС в национальных валютах, а также регионализации и интернационализации национальных валют, выпускать облигации в национальных валютах, снижать зависимость от доллара и повышать способность противостоять рискам".

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https://ria.ru/20210920/obligatsii-1750961957.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, брикс, сша, евросоюз, сергей лавров, китай, индия, бразилия, юар, в мире, втб, сбербанк россии, экономика