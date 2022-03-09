https://ria.ru/20220309/aviakompaniya-1777349851.html

Российская авиакомпания заявила, что ее флот не станет турецким

Российская авиакомпания заявила, что ее флот не станет турецким - РИА Новости, 09.03.2022

Российская авиакомпания заявила, что ее флот не станет турецким

Информация о планах российской авиакомпании Azur air сменить место регистрации самолетов на Турцию не соответствует действительности, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T19:07

2022-03-09T19:07

2022-03-09T19:07

туризм

туризм

россия

турция

azur air

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

coral travel

boeing 767

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Информация о планах российской авиакомпании Azur air сменить место регистрации самолетов на Турцию не соответствует действительности, заявили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Портал Tourdom в среду со ссылкой на источник сообщил, что ряд авиакомпаний могут сменить место регистрации самолетов на Турцию, чтобы выйти из-под действия санкций. Речь шла об Azur air, Royal Flight и Nordwind, выполняющих программы по заказу ANEX Tour, Coral Travel, Pegas.Кроме того, уверили там, Azur air продолжает работу по регистрации своих воздушных судов в России. В российском реестре уже четыре самолета: три Boeing 767-300 и один Boeing 757-200.Росавиация на прошлой неделе рекомендовала авиакомпаниям РФ с лайнерами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов.

https://ria.ru/20220308/aviakompanii-1777100279.html

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, россия, турция, azur air, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), coral travel, boeing 767, boeing 757, новости - туризм, самолеты, авиакомпании