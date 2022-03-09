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Туризм
https://ria.ru/20220309/aviakompaniya-1777349851.html
Российская авиакомпания заявила, что ее флот не станет турецким
Российская авиакомпания заявила, что ее флот не станет турецким - РИА Новости, 09.03.2022
Российская авиакомпания заявила, что ее флот не станет турецким
Информация о планах российской авиакомпании Azur air сменить место регистрации самолетов на Турцию не соответствует действительности, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T19:07
2022-03-09T19:07
туризм
туризм
россия
турция
azur air
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
coral travel
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Информация о планах российской авиакомпании Azur air сменить место регистрации самолетов на Турцию не соответствует действительности, заявили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Портал Tourdom в среду со ссылкой на источник сообщил, что ряд авиакомпаний могут сменить место регистрации самолетов на Турцию, чтобы выйти из-под действия санкций. Речь шла об Azur air, Royal Flight и Nordwind, выполняющих программы по заказу ANEX Tour, Coral Travel, Pegas.Кроме того, уверили там, Azur air продолжает работу по регистрации своих воздушных судов в России. В российском реестре уже четыре самолета: три Boeing 767-300 и один Boeing 757-200.Росавиация на прошлой неделе рекомендовала авиакомпаниям РФ с лайнерами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов.
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туризм, россия, турция, azur air, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), coral travel, boeing 767, boeing 757, новости - туризм, самолеты, авиакомпании
19:07 09.03.2022
 
Российская авиакомпания заявила, что ее флот не станет турецким

Azur air не собирается менять "прописку" самолетов на Турцию, чтобы избежать санкций

© РИА Новости / Александр Тарасенков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Александр Тарасенков
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Информация о планах российской авиакомпании Azur air сменить место регистрации самолетов на Турцию не соответствует действительности, заявили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Портал Tourdom в среду со ссылкой на источник сообщил, что ряд авиакомпаний могут сменить место регистрации самолетов на Турцию, чтобы выйти из-под действия санкций. Речь шла об Azur air, Royal Flight и Nordwind, выполняющих программы по заказу ANEX Tour, Coral Travel, Pegas.
"Azur air опровергает сообщения о возможной регистрации своих самолетов в других странах. Авиакомпания находится в плотном контакте с лизингодателями и рассчитывает на урегулирование ситуации", — сказали в пресс-службе.
Кроме того, уверили там, Azur air продолжает работу по регистрации своих воздушных судов в России. В российском реестре уже четыре самолета: три Boeing 767-300 и один Boeing 757-200.
Росавиация на прошлой неделе рекомендовала авиакомпаниям РФ с лайнерами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 00:06Туризм
Российские авиакомпании приостанавливают полеты за рубеж
 
ТуризмТуризмРоссияТурцияAzur AirФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Coral TravelBoeing 767Boeing 757Новости - ТуризмСамолетыавиакомпании
 
 
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