https://ria.ru/20220309/aviakompaniya-1777349851.html
Российская авиакомпания заявила, что ее флот не станет турецким
Российская авиакомпания заявила, что ее флот не станет турецким - РИА Новости, 09.03.2022
Российская авиакомпания заявила, что ее флот не станет турецким
Информация о планах российской авиакомпании Azur air сменить место регистрации самолетов на Турцию не соответствует действительности, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T19:07
2022-03-09T19:07
2022-03-09T19:07
туризм
туризм
россия
турция
azur air
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
coral travel
boeing 767
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Информация о планах российской авиакомпании Azur air сменить место регистрации самолетов на Турцию не соответствует действительности, заявили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Портал Tourdom в среду со ссылкой на источник сообщил, что ряд авиакомпаний могут сменить место регистрации самолетов на Турцию, чтобы выйти из-под действия санкций. Речь шла об Azur air, Royal Flight и Nordwind, выполняющих программы по заказу ANEX Tour, Coral Travel, Pegas.Кроме того, уверили там, Azur air продолжает работу по регистрации своих воздушных судов в России. В российском реестре уже четыре самолета: три Boeing 767-300 и один Boeing 757-200.Росавиация на прошлой неделе рекомендовала авиакомпаниям РФ с лайнерами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов.
https://ria.ru/20220308/aviakompanii-1777100279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, турция, azur air, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), coral travel, boeing 767, boeing 757, новости - туризм, самолеты, авиакомпании
Российская авиакомпания заявила, что ее флот не станет турецким
Azur air не собирается менять "прописку" самолетов на Турцию, чтобы избежать санкций