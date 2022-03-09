https://ria.ru/20220309/aeroflot-1777376243.html

Пассажиры "Аэрофлота" смогут вернуть деньги за неиспользованные перевозки

Пассажиры "Аэрофлота" смогут вернуть деньги за неиспользованные перевозки - РИА Новости, 09.03.2022

Пассажиры "Аэрофлота" смогут вернуть деньги за неиспользованные перевозки

"Аэрофлот" предлагает пассажирам отменённых международных рейсов переоформить перевозки по альтернативным маршрутам других авиакомпаний, а также пассажиры до... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T22:51

2022-03-09T22:51

2022-03-09T22:51

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" предлагает пассажирам отменённых международных рейсов переоформить перевозки по альтернативным маршрутам других авиакомпаний, а также пассажиры до конца года смогут вернуть деньги за неиспользованные перевозки, сообщает компания."Аэрофлот" продолжает работу с пассажирами отмененных международных рейсов, предлагая переоформление перевозки по альтернативным маршрутам других авиакомпаний, при наличии такой возможности", - говорится в сообщении.Уточняется, что при этом, ввиду наличия обстоятельств, ограничивающих действия авиакомпании, "Аэрофлот" рекомендует своим пассажирам использовать варианты самостоятельной перевозки по альтернативным маршрутам других перевозчиков. "В дальнейшим пассажиры смогут оформить возврат денежных средств за неиспользованную перевозку "Аэрофлотом" в любое время до конца 2022 года и независимо от тарифа, по которому приобретался авиабилет, либо бесплатно переоформить билеты на другие даты до конца 2022 года с сохранением маршрута", - отмечает компания.Перевозчик отмечает, что он будет прикладывать максимальные усилия и принимать активное участие в разработке мероприятий по организации возвращения российских туристов. "Аэрофлот" находится в постоянном взаимодействии с Росавиацией, Ростуризмом и МИД РФ.Там напомнили, что ранее "Аэрофлот" приостановил выполнение всех международных рейсов с 8 марта (за исключением Москва–Минск).За предшествующие приостановке выполнения международных полетов сутки "Аэрофлотом" вернулось на Родину более 11,6 тысячи российских граждан. Авиакомпанией было выполнено 45 рейсов из 17 стран: ОАЭ, Турция, Таиланд, Монголия, Шри-Ланка, Индия, Израиль, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Ливан, Египет, Азербайджан, Доминикана, Мальдивы, Армения и Мексика.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции из-за Украины. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.

https://ria.ru/20220309/samolet-1777245405.html

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777141824.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, аэрофлот, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм