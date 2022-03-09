Пассажиры "Аэрофлота" смогут вернуть деньги за неиспользованные перевозки
Пассажиры "Аэрофлота" до конца года смогут вернуть деньги за неиспользованные перевозки
Самолеты Airbus A350 авиакомпании "Аэрофлот"
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" предлагает пассажирам отменённых международных рейсов переоформить перевозки по альтернативным маршрутам других авиакомпаний, а также пассажиры до конца года смогут вернуть деньги за неиспользованные перевозки, сообщает компания.
"Аэрофлот" продолжает работу с пассажирами отмененных международных рейсов, предлагая переоформление перевозки по альтернативным маршрутам других авиакомпаний, при наличии такой возможности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при этом, ввиду наличия обстоятельств, ограничивающих действия авиакомпании, "Аэрофлот" рекомендует своим пассажирам использовать варианты самостоятельной перевозки по альтернативным маршрутам других перевозчиков. "В дальнейшим пассажиры смогут оформить возврат денежных средств за неиспользованную перевозку "Аэрофлотом" в любое время до конца 2022 года и независимо от тарифа, по которому приобретался авиабилет, либо бесплатно переоформить билеты на другие даты до конца 2022 года с сохранением маршрута", - отмечает компания.
Перевозчик отмечает, что он будет прикладывать максимальные усилия и принимать активное участие в разработке мероприятий по организации возвращения российских туристов. "Аэрофлот" находится в постоянном взаимодействии с Росавиацией, Ростуризмом и МИД РФ.
За предшествующие приостановке выполнения международных полетов сутки "Аэрофлотом" вернулось на Родину более 11,6 тысячи российских граждан. Авиакомпанией было выполнено 45 рейсов из 17 стран: ОАЭ, Турция, Таиланд, Монголия, Шри-Ланка, Индия, Израиль, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Ливан, Египет, Азербайджан, Доминикана, Мальдивы, Армения и Мексика.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции из-за Украины. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.