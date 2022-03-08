https://ria.ru/20220308/zelenskiy-1777192606.html

Зеленский поблагодарил Байдена за санкции против российских энергоносителей

Зеленский поблагодарил Байдена за санкции против российских энергоносителей - РИА Новости, 08.03.2022

Зеленский поблагодарил Байдена за санкции против российских энергоносителей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодарен США и президенту Джо Байдену за запрет на импорт нефти, газа и угля из РФ, призвал другие страны... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T22:25

2022-03-08T22:25

2022-03-08T22:33

сша

россия

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джо байден

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владимир зеленский

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодарен США и президенту Джо Байдену за запрет на импорт нефти, газа и угля из РФ, призвал другие страны последовать этому примеру.Ранее во вторник президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон запретил импорт энергоносителей из России из-за ситуации на Украине."Благодарен США и личному руководству президента США за то, что они нанесли удар в самое сердце военной машины (президента РФ Владимира - ред.) Путина и запретили нефть, газ и уголь на рынке США. Призываю другие страны и лидеров последовать примеру", - написал он в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/amerikantsy-1777186511.html

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html

сша

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

сша, россия, в мире, джо байден, украина, владимир зеленский