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США осталось запретить ввоз матрешек и русской водки, заявили в Совфеде
США осталось запретить ввоз матрешек и русской водки, заявили в Совфеде - РИА Новости, 08.03.2022
США осталось запретить ввоз матрешек и русской водки, заявили в Совфеде
"Креативщики" из Белого дома после запрета на импорт нефти и газа из России могут перейти к запрету матрёшек, балалаек и русской водки, считает глава комиссии... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T23:16
2022-03-08T23:16
санкции в отношении россии
сша
россия
андрей климов
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Креативщики" из Белого дома после запрета на импорт нефти и газа из России могут перейти к запрету матрёшек, балалаек и русской водки, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон запретил импорт энергоносителей из России из-за ситуации на Украине."Видимо, Байден решил особо поздравить американских женщин с Международным днём их солидарности (праздник 8 марта - родом из США) - запретил им, их мужьям, детям, родителям - в общем, всем обитателям Штатов покупать русскую нефть", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Теперь "он либо будет покупать ее у наших далеких венесуэльских друзей, либо у наших иранских соседей, либо просто ещё повысит цены на бензин для всех в Северной Америке", полагает Климов.При этом, цены на нефть и без этого "подарка" американскому народу взлетают ввысь от каждого нового слова из Вашингтона в адрес Москвы, добавил законодатель."Полагаю, на этом креативщики из Белого дома не иссякнут. Пока их не вынесут оттуда американские избиратели, у команды Байдена есть шанс запретить ввоз в США матрешек, балалаек, а на закуску ещё и русской водки. Ждём новых серий из "Карточного домика", - заключил парламентарий.
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санкции в отношении россии, сша, россия, андрей климов, совет федерации рф
23:16 08.03.2022
 
США осталось запретить ввоз матрешек и русской водки, заявили в Совфеде

Сенатор Климов: США после нефти осталось запретить ввоз матрешек и русской водки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные вышки в Татарстане
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Креативщики" из Белого дома после запрета на импорт нефти и газа из России могут перейти к запрету матрёшек, балалаек и русской водки, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон запретил импорт энергоносителей из России из-за ситуации на Украине.
"Видимо, Байден решил особо поздравить американских женщин с Международным днём их солидарности (праздник 8 марта - родом из США) - запретил им, их мужьям, детям, родителям - в общем, всем обитателям Штатов покупать русскую нефть", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Теперь "он либо будет покупать ее у наших далеких венесуэльских друзей, либо у наших иранских соседей, либо просто ещё повысит цены на бензин для всех в Северной Америке", полагает Климов.
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При этом, цены на нефть и без этого "подарка" американскому народу взлетают ввысь от каждого нового слова из Вашингтона в адрес Москвы, добавил законодатель.
"Полагаю, на этом креативщики из Белого дома не иссякнут. Пока их не вынесут оттуда американские избиратели, у команды Байдена есть шанс запретить ввоз в США матрешек, балалаек, а на закуску ещё и русской водки. Ждём новых серий из "Карточного домика", - заключил парламентарий.
 
Санкции в отношении РоссииСШАРоссияАндрей КлимовСовет Федерации РФ
 
 
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