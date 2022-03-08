https://ria.ru/20220308/zapret-1777196117.html

США осталось запретить ввоз матрешек и русской водки, заявили в Совфеде

США осталось запретить ввоз матрешек и русской водки, заявили в Совфеде - РИА Новости, 08.03.2022

США осталось запретить ввоз матрешек и русской водки, заявили в Совфеде

"Креативщики" из Белого дома после запрета на импорт нефти и газа из России могут перейти к запрету матрёшек, балалаек и русской водки, считает глава комиссии... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T23:16

2022-03-08T23:16

2022-03-08T23:16

санкции в отношении россии

сша

россия

андрей климов

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Креативщики" из Белого дома после запрета на импорт нефти и газа из России могут перейти к запрету матрёшек, балалаек и русской водки, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон запретил импорт энергоносителей из России из-за ситуации на Украине."Видимо, Байден решил особо поздравить американских женщин с Международным днём их солидарности (праздник 8 марта - родом из США) - запретил им, их мужьям, детям, родителям - в общем, всем обитателям Штатов покупать русскую нефть", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Теперь "он либо будет покупать ее у наших далеких венесуэльских друзей, либо у наших иранских соседей, либо просто ещё повысит цены на бензин для всех в Северной Америке", полагает Климов.При этом, цены на нефть и без этого "подарка" американскому народу взлетают ввысь от каждого нового слова из Вашингтона в адрес Москвы, добавил законодатель."Полагаю, на этом креативщики из Белого дома не иссякнут. Пока их не вынесут оттуда американские избиратели, у команды Байдена есть шанс запретить ввоз в США матрешек, балалаек, а на закуску ещё и русской водки. Ждём новых серий из "Карточного домика", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20220308/neft-1777174270.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

санкции в отношении россии, сша, россия, андрей климов, совет федерации рф