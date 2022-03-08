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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/zapad-1777151120.html
В Совфеде рассказали, почему прагматичный Запад вводит санкции в ущерб себе
В Совфеде рассказали, почему прагматичный Запад вводит санкции в ущерб себе - РИА Новости, 08.03.2022
В Совфеде рассказали, почему прагматичный Запад вводит санкции в ущерб себе
В антироссийской политике Запад готов действовать даже в ущерб себе, поскольку рушится созданная им модель, позволявшая процветать за счёт других народов,... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T14:45
2022-03-08T14:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
константин косачев
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. В антироссийской политике Запад готов действовать даже в ущерб себе, поскольку рушится созданная им модель, позволявшая процветать за счёт других народов, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."На самом деле речь не о ценностях, которые Запад предал бесчисленное количество раз, и не об Украине даже, которую Запад предавал, предаёт и так и будет предавать впредь. Как и всегда, речь об интересах. Но на этот раз прагматичный Запад готов, пожалуй впервые, действовать в том числе в ущерб себе, своим интересам и даже собственным гражданам. И причина - в цене вопроса. На карту для Запада, чего не было никогда за все предшествующие столетия, поставлена их амбиция управлять миром. И тут уже не до Украины и даже не до собственных граждан", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По словам законодателя, рушится модель, "благодаря которой можно было процветать за счёт других народов, колонизированных в прошлом и покорных сейчас".Косачев отметил, что все эти столетия инакомыслие жестоко подавлялось. "Сейчас - удушение нелояльных стран санкциями, беззастенчивыми преследованиями и политическим шантажом, а там, где этого недостаточно - через беспардонную и насильственную смену правительств", - написал политик.То же самое, по его словам, с правом народов на самоопределение. При этом законодатель напомнил, что Международный суд ООН, взявшийся накануне обсуждать иск Украины к России, в 2010 году признал право на самоопределение народа Косово. "Потому что "так в правилах записано". Посмотрим, чем в интерпретации этого суда отличаются от косоваров абхазы с югоосетинами и крымчане с донбассцами", - подчеркнул сенатор.По его словам, цена вопроса для Запада - впервые экзистенциальная. Не потому, что есть угроза его существованию, нет, и там это отлично понимают, но потому что существует угроза его безраздельному доминированию, написал Косачев. "Потому что может закончиться время, когда весь остальной мир безропотно внимал "правилам", написанным не всеми, но для всех. И отрабатывал наложенную повинность", - добавил он.По мнению Косачева, коллективному Западу сейчас очень страшно. "Отсюда - бросок во все тяжкие, без разбора последствий, лишь бы уцелеть в нынешнем господствующем качестве. Остальному миру - тревожно, да. Но не страшно, уверен. Мир и справедливость обязательно вернутся. Так тому и быть", - заключил парламентарий.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/lozh-1777072227.html
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в мире, россия, украина, константин косачев, совет федерации рф
14:45 08.03.2022
 
В Совфеде рассказали, почему прагматичный Запад вводит санкции в ущерб себе

Вице-спикер СФ Косачев: рушится модель, позволявшая Западу процветать за счет других стран

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. В антироссийской политике Запад готов действовать даже в ущерб себе, поскольку рушится созданная им модель, позволявшая процветать за счёт других народов, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"На самом деле речь не о ценностях, которые Запад предал бесчисленное количество раз, и не об Украине даже, которую Запад предавал, предаёт и так и будет предавать впредь. Как и всегда, речь об интересах. Но на этот раз прагматичный Запад готов, пожалуй впервые, действовать в том числе в ущерб себе, своим интересам и даже собственным гражданам. И причина - в цене вопроса. На карту для Запада, чего не было никогда за все предшествующие столетия, поставлена их амбиция управлять миром. И тут уже не до Украины и даже не до собственных граждан", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
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Сколько стоит империя лжи
По словам законодателя, рушится модель, "благодаря которой можно было процветать за счёт других народов, колонизированных в прошлом и покорных сейчас".
Косачев отметил, что все эти столетия инакомыслие жестоко подавлялось. "Сейчас - удушение нелояльных стран санкциями, беззастенчивыми преследованиями и политическим шантажом, а там, где этого недостаточно - через беспардонную и насильственную смену правительств", - написал политик.
То же самое, по его словам, с правом народов на самоопределение. При этом законодатель напомнил, что Международный суд ООН, взявшийся накануне обсуждать иск Украины к России, в 2010 году признал право на самоопределение народа Косово. "Потому что "так в правилах записано". Посмотрим, чем в интерпретации этого суда отличаются от косоваров абхазы с югоосетинами и крымчане с донбассцами", - подчеркнул сенатор.
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По его словам, цена вопроса для Запада - впервые экзистенциальная. Не потому, что есть угроза его существованию, нет, и там это отлично понимают, но потому что существует угроза его безраздельному доминированию, написал Косачев. "Потому что может закончиться время, когда весь остальной мир безропотно внимал "правилам", написанным не всеми, но для всех. И отрабатывал наложенную повинность", - добавил он.
По мнению Косачева, коллективному Западу сейчас очень страшно. "Отсюда - бросок во все тяжкие, без разбора последствий, лишь бы уцелеть в нынешнем господствующем качестве. Остальному миру - тревожно, да. Но не страшно, уверен. Мир и справедливость обязательно вернутся. Так тому и быть", - заключил парламентарий.
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