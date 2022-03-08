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На выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет выделят 455 миллиардов рублей
На выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет выделят 455 миллиардов рублей - РИА Новости, 08.03.2022
На выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет выделят 455 миллиардов рублей
На выплаты малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет из бюджета выделят более 400 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T15:03
2022-03-08T18:30
владимир путин
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. На выплаты малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет из бюджета выделят более 400 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов.О введении нового пособия на детей сообщил Владимир Путин в своем поздравлении по случаю 8 марта. Президент подчеркнул, что "государство будет делать все для поддержки семей".Глава государства напомнил, что в России установлены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет.
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владимир путин, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
15:03 08.03.2022 (обновлено: 18:30 08.03.2022)
 
На выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет выделят 455 миллиардов рублей

Силуанов: расходы на выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет составят 455 миллиардов рублей

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. На выплаты малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет из бюджета выделят более 400 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"В соответствии с поручением президента дополнительные расходы бюджетной системы на предоставление выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет составят 455 миллиардов рублей. Выплата будет осуществляться с мая текущего года за период начиная с 1 апреля на основе принципов социального казначейства с учетом комплексной оценки нуждаемости", — уточнил глава Минфина.

О введении нового пособия на детей сообщил Владимир Путин в своем поздравлении по случаю 8 марта. Президент подчеркнул, что "государство будет делать все для поддержки семей".
Глава государства напомнил, что в России установлены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет.
Женщина снимает наличные в банкомате - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
13:18
Глава Минтруда рассказал о размере нового пособия на детей от 8 до 16 лет
 
Владимир ПутинРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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