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На выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет выделят 455 миллиардов рублей

На выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет выделят 455 миллиардов рублей - РИА Новости, 08.03.2022

На выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет выделят 455 миллиардов рублей

На выплаты малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет из бюджета выделят более 400 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T15:03

2022-03-08T15:03

2022-03-08T18:30

владимир путин

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. На выплаты малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет из бюджета выделят более 400 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов.О введении нового пособия на детей сообщил Владимир Путин в своем поздравлении по случаю 8 марта. Президент подчеркнул, что "государство будет делать все для поддержки семей".Глава государства напомнил, что в России установлены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)