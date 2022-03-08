15:03 08.03.2022 (обновлено: 18:30 08.03.2022)
На выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет выделят 455 миллиардов рублей
Силуанов: расходы на выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет составят 455 миллиардов рублей
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. На выплаты малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет из бюджета выделят более 400 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"В соответствии с поручением президента дополнительные расходы бюджетной системы на предоставление выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет составят 455 миллиардов рублей. Выплата будет осуществляться с мая текущего года за период начиная с 1 апреля на основе принципов социального казначейства с учетом комплексной оценки нуждаемости", — уточнил глава Минфина.
О введении нового пособия на детей сообщил Владимир Путин в своем поздравлении по случаю 8 марта. Президент подчеркнул, что "государство будет делать все для поддержки семей".
Глава государства напомнил, что в России установлены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет.