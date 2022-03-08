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Глава Минтруда рассказал о размере нового пособия на детей от 8 до 16 лет
Глава Минтруда рассказал о размере нового пособия на детей от 8 до 16 лет - РИА Новости, 08.03.2022
Глава Минтруда рассказал о размере нового пособия на детей от 8 до 16 лет
Размер нового пособия на детей от восьми до 16 лет в семьях с низкими доходами будет зависеть от установленного в регионе прожиточного минимума ребенка, сообщил РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T13:18
2022-03-08T16:46
общество
россия
дети
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Размер нового пособия на детей от восьми до 16 лет в семьях с низкими доходами будет зависеть от установленного в регионе прожиточного минимума ребенка, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в эфире телеканала "Россия 24".В ведомстве отметили, что при назначении пособия будут проводить комплексную оценку нуждаемости, но в большинстве случаев родителям достаточно будет подать заявление в электронном виде через портал Госуслуги.Мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, заявления можно подать с 1 мая. Как пояснил министр, в мае пособие придет сразу за два месяца.Отмечается, что выплату получат в семьях, где растут более пяти миллионов детей.На пособие смогут рассчитывать те семьи, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Базовый размер составит 50 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка. Если при назначении такого пособия среднедушевые доходы семьи останутся ниже прожиточного минимума, то размер выплаты повысят до 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума.О новом пособии на детей сообщил Владимир Путин в своем поздравлении по случаю 8 марта. Президент подчеркнул, что "государство будет делать все для поддержки семей", это безусловный приоритет.Путин напомнил, что в России установлены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет.
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общество, россия, дети, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
13:18 08.03.2022 (обновлено: 16:46 08.03.2022)
 
Глава Минтруда рассказал о размере нового пособия на детей от 8 до 16 лет

Глава Минтруда Котяков: пособие на детей составит 50, 75 или 100% прожиточного минимума

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЖенщина снимает наличные в банкомате
Женщина снимает наличные в банкомате - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Размер нового пособия на детей от восьми до 16 лет в семьях с низкими доходами будет зависеть от установленного в регионе прожиточного минимума ребенка, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в эфире телеканала "Россия 24".

"Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100 процентов от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от шести до 12 тысяч рублей", — уточнил министр.

В ведомстве отметили, что при назначении пособия будут проводить комплексную оценку нуждаемости, но в большинстве случаев родителям достаточно будет подать заявление в электронном виде через портал Госуслуги.
Мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, заявления можно подать с 1 мая. Как пояснил министр, в мае пособие придет сразу за два месяца.
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Отмечается, что выплату получат в семьях, где растут более пяти миллионов детей.
На пособие смогут рассчитывать те семьи, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Базовый размер составит 50 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка. Если при назначении такого пособия среднедушевые доходы семьи останутся ниже прожиточного минимума, то размер выплаты повысят до 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума.
О новом пособии на детей сообщил Владимир Путин в своем поздравлении по случаю 8 марта. Президент подчеркнул, что "государство будет делать все для поддержки семей", это безусловный приоритет.
Путин напомнил, что в России установлены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет.
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ОбществоРоссияДетиАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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