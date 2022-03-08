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Глава Минтруда рассказал о размере нового пособия на детей от 8 до 16 лет

Глава Минтруда рассказал о размере нового пособия на детей от 8 до 16 лет - РИА Новости, 08.03.2022

Глава Минтруда рассказал о размере нового пособия на детей от 8 до 16 лет

Размер нового пособия на детей от восьми до 16 лет в семьях с низкими доходами будет зависеть от установленного в регионе прожиточного минимума ребенка, сообщил РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T13:18

2022-03-08T13:18

2022-03-08T16:46

общество

россия

дети

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Размер нового пособия на детей от восьми до 16 лет в семьях с низкими доходами будет зависеть от установленного в регионе прожиточного минимума ребенка, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в эфире телеканала "Россия 24".В ведомстве отметили, что при назначении пособия будут проводить комплексную оценку нуждаемости, но в большинстве случаев родителям достаточно будет подать заявление в электронном виде через портал Госуслуги.Мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, заявления можно подать с 1 мая. Как пояснил министр, в мае пособие придет сразу за два месяца.Отмечается, что выплату получат в семьях, где растут более пяти миллионов детей.На пособие смогут рассчитывать те семьи, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Базовый размер составит 50 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка. Если при назначении такого пособия среднедушевые доходы семьи останутся ниже прожиточного минимума, то размер выплаты повысят до 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума.О новом пособии на детей сообщил Владимир Путин в своем поздравлении по случаю 8 марта. Президент подчеркнул, что "государство будет делать все для поддержки семей", это безусловный приоритет.Путин напомнил, что в России установлены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет.

https://ria.ru/20220305/semya-1776789094.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, дети, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)