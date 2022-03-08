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Карты ВТБ будут действовать бессрочно
Карты ВТБ будут действовать бессрочно - РИА Новости, 08.03.2022
Карты ВТБ будут действовать бессрочно
ВТБ сделает все выпущенные карты бессрочными, заявила пресс-служба банка в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T12:39
2022-03-08T13:21
экономика
технологии
россия
втб
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. ВТБ сделает все выпущенные карты бессрочными, заявила пресс-служба банка в Telegram-канале."Все карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе продолжат работать карты иностранных платежных систем, которые по-прежнему действуют на территории России. Решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны", — говорится в сообщении.ВТБ также рекомендовал клиентам воспользоваться цифровыми картами "Мир". Они позволяют совершать привычные операции без ограничений, в том числе оплачивать покупки смартфоном и в интернет-магазинах, указывает финансовая организация.При этом банк отметил рекордный рост спроса на эти карты: за сутки, с 6 по 7 марта, он вырос в восемь раз.Международные системы Visa и Mastercard 6 марта объявили о приостановке деятельности в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html
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экономика, технологии, россия, втб, санкции в отношении россии
12:39 08.03.2022 (обновлено: 13:21 08.03.2022)
 
Карты ВТБ будут действовать бессрочно

ВТБ сделал все карты бессрочными и избавил клиентов от необходимости их перевыпускать

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд VTB
Стенд VTB - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. ВТБ сделает все выпущенные карты бессрочными, заявила пресс-служба банка в Telegram-канале.
"Все карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе продолжат работать карты иностранных платежных систем, которые по-прежнему действуют на территории России. Решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны", — говорится в сообщении.
ВТБ также рекомендовал клиентам воспользоваться цифровыми картами "Мир". Они позволяют совершать привычные операции без ограничений, в том числе оплачивать покупки смартфоном и в интернет-магазинах, указывает финансовая организация.
При этом банк отметил рекордный рост спроса на эти карты: за сутки, с 6 по 7 марта, он вырос в восемь раз.
Международные системы Visa и Mastercard 6 марта объявили о приостановке деятельности в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.
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В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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