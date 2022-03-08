https://ria.ru/20220308/spisok-1777149831.html

ЕС осудил публикацию в России списка недружественных государств

ЕС осудил публикацию в России списка недружественных государств - РИА Новости, 08.03.2022

ЕС осудил публикацию в России списка недружественных государств

Европейский союз осуждает публикацию в России списка недружественных государств, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T14:28

2022-03-08T14:28

2022-03-08T14:28

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БРЮССЕЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Европейский союз осуждает публикацию в России списка недружественных государств, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.Правительство РФ в понедельник утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли, в том числе, страны ЕС."Европейский союз осуждает публикацию правительством России 7 марта списка "иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия", - сообщил собеседник агентства.Ранее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что в союзе изучают последствия такого решения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, сша, евросоюз