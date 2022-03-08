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ЕС осудил публикацию в России списка недружественных государств
ЕС осудил публикацию в России списка недружественных государств - РИА Новости, 08.03.2022
ЕС осудил публикацию в России списка недружественных государств
Европейский союз осуждает публикацию в России списка недружественных государств, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T14:28
2022-03-08T14:28
в мире
россия
сша
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Европейский союз осуждает публикацию в России списка недружественных государств, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.Правительство РФ в понедельник утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли, в том числе, страны ЕС."Европейский союз осуждает публикацию правительством России 7 марта списка "иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия", - сообщил собеседник агентства.Ранее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что в союзе изучают последствия такого решения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html
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в мире, россия, сша, евросоюз
14:28 08.03.2022
 
ЕС осудил публикацию в России списка недружественных государств

Представитель ЕС Стано осудил публикацию в России списка недружественных государств

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Европейский союз осуждает публикацию в России списка недружественных государств, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
Правительство РФ в понедельник утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли, в том числе, страны ЕС.
Автомобилисты принимают участие в масштабном автопробеге в поддержку Вооруженных сил России, Симферополь - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
08:00
Кто не против нас, тот с нами: Россия огласила список недружественных стран
"Европейский союз осуждает публикацию правительством России 7 марта списка "иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия", - сообщил собеседник агентства.
Ранее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что в союзе изучают последствия такого решения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Девушка идет по проспекту Сахарова в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
08:00
Эхо кризиса: Как антироссийские санкции ударят по странам бывшего СССР
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
 
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