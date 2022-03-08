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Япония заявила России протест после внесения в список недружественных стран
Япония заявила России протест после внесения в список недружественных стран - РИА Новости, 08.03.2022
Япония заявила России протест после внесения в список недружественных стран
Правительство Японии направило протест России из-за внесения ее Москвой в список недружественных стран и территорий, заявил на пресс-конференции генеральный... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T05:39
2022-03-08T09:47
сергей лавров
дмитрий песков
владимир путин
россия
сша
япония
евросоюз
в мире
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ТОКИО, 8 мар — РИА Новости. Правительство Японии направило протест России из-за внесения ее Москвой в список недружественных стран и территорий, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.Правительство накануне утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В него, помимо стран Евросоюза, США, Великобритании и других, вошла также и Япония. Также утверждены правила сделок с иностранными компаниями в условиях санкций: все операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран должны одобряться правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220308/sanktsii-1777110640.html
https://ria.ru/20220307/importozameschenie-1776922231.html
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сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, россия, сша, япония, евросоюз, в мире, хирокадзу мацуно, токио
05:39 08.03.2022 (обновлено: 09:47 08.03.2022)
 
Япония заявила России протест после внесения в список недружественных стран

Япония заявила России протест из-за внесения в список недружественных стран

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 мар — РИА Новости. Правительство Японии направило протест России из-за внесения ее Москвой в список недружественных стран и территорий, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

"Внесение Россией (Японии. — Прим. ред.) в качестве недружественной страны вызывает сожаление", — заявил генсек японского кабмина.

Правительство накануне утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В него, помимо стран Евросоюза, США, Великобритании и других, вошла также и Япония. Также утверждены правила сделок с иностранными компаниями в условиях санкций: все операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран должны одобряться правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями.
Автомобилисты принимают участие в масштабном автопробеге в поддержку Вооруженных сил России, Симферополь - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
08:00
Кто не против нас, тот с нами: Россия огласила список недружественных стран
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид на город Токио - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
04:00В мире
Япония расширила санкции в отношении России и Белоруссии
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
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Вчера, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Сергей ЛавровДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСШАЯпонияЕвросоюзВ миреХирокадзу МацуноТокио
 
 
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