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Петербуржца оштрафовали за дискредитацию действий ВС России
Петербуржца оштрафовали за дискредитацию действий ВС России - РИА Новости, 08.03.2022
Петербуржца оштрафовали за дискредитацию действий ВС России
Жителю Петербурга Олегу Чижевскому назначен судом административный штраф 35 тысяч рублей за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ, сообщили в объединенной... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T01:46
2022-03-08T01:46
дмитрий песков
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар — РИА Новости. Жителю Петербурга Олегу Чижевскому назначен судом административный штраф 35 тысяч рублей за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.Отмечается, что 6 марта Чижевский на несанкционированном митинге при большом скоплении граждан держал плакат "Нет войне" и выкрикивал аналогичный лозунг, тем самым выражал свое мнение и формировал мнение окружающих об участии Вооруженных сил РФ в войне, а не в специальной операции.Как уточнили в пресс-службе судов, это первое рассмотренное дело по статье 20.3.3 КоАП РФ. Сейчас в районных судах города рассматривается еще несколько материалов по этой статье.Данная статья внесена в КоАП РФ 4 марта этого года и предусматривает в качестве максимальной меры наказания для граждан административный штраф в 100 тысяч рублей.Несогласованные акции против спецоперации по демилитаризации Украины проходят в нескольких городах России с 24 февраля. В СК, МВД и Генпрокуратуре неоднократно предупреждали об ответственности участников и организаторов несогласованных акций в связи с незаконным характером их проведения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россияне могут иметь свою точку зрения на эту спецоперацию, но они не вправе устраивать незаконные акции.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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дмитрий песков, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, санкт-петербург, происшествия
01:46 08.03.2022
 
Петербуржца оштрафовали за дискредитацию действий ВС России

Суд оштрафовал жителя Петербурга за дискредитацию действий ВС России

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар — РИА Новости. Жителю Петербурга Олегу Чижевскому назначен судом административный штраф 35 тысяч рублей за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Пушкинский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Олега Чижевского. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей", — говорится в сообщении объединенной пресс-службы.
Отмечается, что 6 марта Чижевский на несанкционированном митинге при большом скоплении граждан держал плакат "Нет войне" и выкрикивал аналогичный лозунг, тем самым выражал свое мнение и формировал мнение окружающих об участии Вооруженных сил РФ в войне, а не в специальной операции.
Как уточнили в пресс-службе судов, это первое рассмотренное дело по статье 20.3.3 КоАП РФ. Сейчас в районных судах города рассматривается еще несколько материалов по этой статье.
Данная статья внесена в КоАП РФ 4 марта этого года и предусматривает в качестве максимальной меры наказания для граждан административный штраф в 100 тысяч рублей.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 21:49
TikTok ввел ограничения на работу сервиса в России из-за закона о "фейках"
Несогласованные акции против спецоперации по демилитаризации Украины проходят в нескольких городах России с 24 февраля. В СК, МВД и Генпрокуратуре неоднократно предупреждали об ответственности участников и организаторов несогласованных акций в связи с незаконным характером их проведения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россияне могут иметь свою точку зрения на эту спецоперацию, но они не вправе устраивать незаконные акции.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 15:31
В СЖР призвали следить за применением закона о фейках
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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