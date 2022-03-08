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Матвиенко предложила создать федеральное ведомство по делам семьи
Матвиенко предложила создать федеральное ведомство по делам семьи - РИА Новости, 08.03.2022
Матвиенко предложила создать федеральное ведомство по делам семьи
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила вновь обсудить вопрос создания отдельного ведомства федерального уровня, отвечающего за выработку семейной... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T13:24
2022-03-08T13:24
общество
совет федерации рф
антон котяков
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила вновь обсудить вопрос создания отдельного ведомства федерального уровня, отвечающего за выработку семейной политики в РФ."Сейчас вопросами укрепления семьи, поддержки материнства и детства занимаются различные министерства и ведомства, для многих из которых эта тема, скажем так, непрофильная. Полагаю, государству, обществу следует внимательно, всесторонне проанализировать накопленный в этой сфере опыт. В том числе вновь рассмотреть вопрос о создании органа власти федерального уровня, который бы осуществлял выработку государственной политики по делам женщин, семьи, детей, координировал и контролировал ее реализацию", - написала спикер в своем блоге на сайте Совета Федерации.По мнению Матвиенко, если в мире существуют непреложные истины, то одна из них в том, что "для женщины нет выше, благороднее, важнее миссии, чем быть матерью, женой, хранительницей домашнего очага"."Безусловно, не замыкаться только на этом. Но и не забывать о своем призвании, следовать ему, так как никто тут нас, женщин, не заменит. Усиление внимания государства, общества ко всем этим вопросам властно диктуется самой жизнью. Их решение – одно из ключевых условий улучшения демографической ситуации в стране. А тем самым – и обеспечения ее национальной безопасности", - написала она.Матвиенко отметила, что сегодня традиционные семейные ценности подвергаются нападкам. Они ведутся под флагом достижения полного раскрепощения женщин, обретения ими права на абсолютную свободу самореализации. "Бесспорно, мир, человечество проходят через этап глубинных изменений. Но тем более важно в осмыслении новых реальностей не игнорировать опыт прошлого, не относиться к нему пренебрежительно, свысока", - подчеркнула спикер.По словам законодателя, цивилизация – это не только технологии, производство, не только новации. "Это еще и нравственные, духовные богатства, основанные на них социальные институты, это еще и преемственность, сохранение того, что проверено всем ходом истории. А она говорит о непреходящей, вечной ценности материнства, детей, семьи", - заключила политик.Ранее Матвиенко спросила главу Минтруда Антона Котякова, как он относится к идее расширения полномочий ведомства и преобразования его в Министерство труда, социальной защиты и семейной политики.Котяков отметил, что при принятии такого решения, в министерстве приложат все усилия для реализации этой задачи.
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общество, совет федерации рф, антон котяков, валентина матвиенко, россия
13:24 08.03.2022
 
Матвиенко предложила создать федеральное ведомство по делам семьи

Глава Совфеда Матвиенко предложила создать федеральное ведомство по делам семьи

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила вновь обсудить вопрос создания отдельного ведомства федерального уровня, отвечающего за выработку семейной политики в РФ.
"Сейчас вопросами укрепления семьи, поддержки материнства и детства занимаются различные министерства и ведомства, для многих из которых эта тема, скажем так, непрофильная. Полагаю, государству, обществу следует внимательно, всесторонне проанализировать накопленный в этой сфере опыт. В том числе вновь рассмотреть вопрос о создании органа власти федерального уровня, который бы осуществлял выработку государственной политики по делам женщин, семьи, детей, координировал и контролировал ее реализацию", - написала спикер в своем блоге на сайте Совета Федерации.
По мнению Матвиенко, если в мире существуют непреложные истины, то одна из них в том, что "для женщины нет выше, благороднее, важнее миссии, чем быть матерью, женой, хранительницей домашнего очага".
"Безусловно, не замыкаться только на этом. Но и не забывать о своем призвании, следовать ему, так как никто тут нас, женщин, не заменит. Усиление внимания государства, общества ко всем этим вопросам властно диктуется самой жизнью. Их решение – одно из ключевых условий улучшения демографической ситуации в стране. А тем самым – и обеспечения ее национальной безопасности", - написала она.
Тест
08:00
Матвиенко отметила, что сегодня традиционные семейные ценности подвергаются нападкам. Они ведутся под флагом достижения полного раскрепощения женщин, обретения ими права на абсолютную свободу самореализации. "Бесспорно, мир, человечество проходят через этап глубинных изменений. Но тем более важно в осмыслении новых реальностей не игнорировать опыт прошлого, не относиться к нему пренебрежительно, свысока", - подчеркнула спикер.
По словам законодателя, цивилизация – это не только технологии, производство, не только новации. "Это еще и нравственные, духовные богатства, основанные на них социальные институты, это еще и преемственность, сохранение того, что проверено всем ходом истории. А она говорит о непреходящей, вечной ценности материнства, детей, семьи", - заключила политик.
Ранее Матвиенко спросила главу Минтруда Антона Котякова, как он относится к идее расширения полномочий ведомства и преобразования его в Министерство труда, социальной защиты и семейной политики.
Котяков отметил, что при принятии такого решения, в министерстве приложат все усилия для реализации этой задачи.
Женщина с детской коляской в парке - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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ОбществоСовет Федерации РФАнтон КотяковВалентина МатвиенкоРоссия
 
 
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