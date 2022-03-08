https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777153598.html

Си Цзиньпин назвал антироссийские санкции бременем для мировой экономики

Си Цзиньпин назвал антироссийские санкции бременем для мировой экономики - РИА Новости, 08.03.2022

Си Цзиньпин назвал антироссийские санкции бременем для мировой экономики

Санкции из-за ситуации на Украине повлияют на стабильность глобальных финансов, энергетики, цепочек поставок, и станут новым бременем для и так уже пострадавшей РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T15:12

2022-03-08T15:12

2022-03-08T15:12

в мире

си цзиньпин

китай

санкции в отношении россии

сергей лавров

дмитрий песков

россия

франция

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ПЕКИН, 8 мар - РИА Новости. Санкции из-за ситуации на Украине повлияют на стабильность глобальных финансов, энергетики, цепочек поставок, и станут новым бременем для и так уже пострадавшей от пандемии мировой экономики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.Си Цзиньпин о вторник провел видеосаммит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, лидеры трех стран обсудили ситуацию на Украине, иранскую ядерную сделку и сотрудничество Китая с ЕС."Мы должны прикладывать совместные усилия, чтобы уменьшить негативное влияние кризиса", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.По его словам, "соответствующие санкции повлияют на стабильность глобальных финансов, энергоресурсов, транспорта и цепочек поставок, обременят мировую экономику, находящуюся под тяжелым бременем пандемии, что невыгодно всем сторонам".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220308/kitay-1777146794.html

https://ria.ru/20220225/tszinpin-1775105693.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, си цзиньпин, китай, санкции в отношении россии, сергей лавров, дмитрий песков, россия, франция, сша, втб, сбербанк россии, евросоюз