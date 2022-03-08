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https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777153598.html
Си Цзиньпин назвал антироссийские санкции бременем для мировой экономики
Си Цзиньпин назвал антироссийские санкции бременем для мировой экономики - РИА Новости, 08.03.2022
Си Цзиньпин назвал антироссийские санкции бременем для мировой экономики
Санкции из-за ситуации на Украине повлияют на стабильность глобальных финансов, энергетики, цепочек поставок, и станут новым бременем для и так уже пострадавшей РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T15:12
2022-03-08T15:12
в мире
си цзиньпин
китай
санкции в отношении россии
сергей лавров
дмитрий песков
россия
франция
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ПЕКИН, 8 мар - РИА Новости. Санкции из-за ситуации на Украине повлияют на стабильность глобальных финансов, энергетики, цепочек поставок, и станут новым бременем для и так уже пострадавшей от пандемии мировой экономики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.Си Цзиньпин о вторник провел видеосаммит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, лидеры трех стран обсудили ситуацию на Украине, иранскую ядерную сделку и сотрудничество Китая с ЕС."Мы должны прикладывать совместные усилия, чтобы уменьшить негативное влияние кризиса", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.По его словам, "соответствующие санкции повлияют на стабильность глобальных финансов, энергоресурсов, транспорта и цепочек поставок, обременят мировую экономику, находящуюся под тяжелым бременем пандемии, что невыгодно всем сторонам".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20220308/kitay-1777146794.html
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в мире, си цзиньпин, китай, санкции в отношении россии, сергей лавров, дмитрий песков, россия, франция, сша, втб, сбербанк россии, евросоюз
15:12 08.03.2022
 
Си Цзиньпин назвал антироссийские санкции бременем для мировой экономики

Си Цзиньпин заявил, что санкции из-за Украины станут новым бременем для мировой экономики

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 мар - РИА Новости. Санкции из-за ситуации на Украине повлияют на стабильность глобальных финансов, энергетики, цепочек поставок, и станут новым бременем для и так уже пострадавшей от пандемии мировой экономики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин о вторник провел видеосаммит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, лидеры трех стран обсудили ситуацию на Украине, иранскую ядерную сделку и сотрудничество Китая с ЕС.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
13:54
Си Цзиньпин обсудил с Макроном и Шольцем Украину
"Мы должны прикладывать совместные усилия, чтобы уменьшить негативное влияние кризиса", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
По его словам, "соответствующие санкции повлияют на стабильность глобальных финансов, энергоресурсов, транспорта и цепочек поставок, обременят мировую экономику, находящуюся под тяжелым бременем пандемии, что невыгодно всем сторонам".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 16:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Си Цзиньпин заявил, что с уважением относится к действиям властей России
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
 
В миреСи ЦзиньпинКитайСанкции в отношении РоссииСергей ЛавровДмитрий ПесковРоссияФранцияСШАВТБСбербанк РоссииЕвросоюз
 
 
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