https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777153278.html

Трасс: британцы ощутят экономические последствия санкций против России

Трасс: британцы ощутят экономические последствия санкций против России - РИА Новости, 08.03.2022

Трасс: британцы ощутят экономические последствия санкций против России

Британцы ощутят экономические последствия санкций против РФ, в том числе в энергетике, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выступая в парламенте. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T15:10

2022-03-08T15:10

2022-03-08T16:47

экономика

игорь ротенберг

борис ротенберг

геннадий тимченко

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лондон

россия

совкомбанк

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ЛОНДОН, 8 мар – РИА Новости. Британцы ощутят экономические последствия санкций против РФ, в том числе в энергетике, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выступая в парламенте.Ранее во вторник британско-нидерландская Shell заявила, что намерена отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России, а в качестве первого шага — прекратит все спотовые (с поставкой в ближайшее время) закупки российской нефти. Ранее, 28 февраля, Shell объявила о решении выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью", включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в газопроводе "Северный поток — 2". Решение компании было мотивировано событиями на Украине.Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.Британия в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР ввела санкции против ряда российских банков, а также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Затем Лондон ввел санкции в связи со спецоперацией на Донбассе против президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителей ряда компаний. Также в санкционный список попали Ростех, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод, ОАК и ОСК. Кроме того, британские власти приняли решение о полной заморозке активов ВТБ, прекращении доступа российских компаний к заимствованиям на рынке Великобритании, запретить экспорт ряда высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов, запретить полеты "Аэрофлота" из и в Россию, а также установить лимит на банковские счета россиян на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов (66,8 тысяч долларов). В понедельник Британия расширила банковские санкции на Сбербанк, ВЭБ, "Открытие" и Совкомбанк.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html

https://ria.ru/20220306/rossiyane-1776903497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, игорь ротенберг, борис ротенберг, геннадий тимченко, донецкая народная республика, лондон, россия, совкомбанк, объединенная судостроительная корпорация, shell, северный поток — 2, признание днр и лнр в россии