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Трасс: британцы ощутят экономические последствия санкций против России
Трасс: британцы ощутят экономические последствия санкций против России - РИА Новости, 08.03.2022
Трасс: британцы ощутят экономические последствия санкций против России
Британцы ощутят экономические последствия санкций против РФ, в том числе в энергетике, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выступая в парламенте. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T15:10
2022-03-08T16:47
экономика
игорь ротенберг
борис ротенберг
геннадий тимченко
донецкая народная республика
лондон
россия
совкомбанк
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ЛОНДОН, 8 мар – РИА Новости. Британцы ощутят экономические последствия санкций против РФ, в том числе в энергетике, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выступая в парламенте.Ранее во вторник британско-нидерландская Shell заявила, что намерена отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России, а в качестве первого шага — прекратит все спотовые (с поставкой в ближайшее время) закупки российской нефти. Ранее, 28 февраля, Shell объявила о решении выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью", включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в газопроводе "Северный поток — 2". Решение компании было мотивировано событиями на Украине.Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.Британия в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР ввела санкции против ряда российских банков, а также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Затем Лондон ввел санкции в связи со спецоперацией на Донбассе против президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителей ряда компаний. Также в санкционный список попали Ростех, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод, ОАК и ОСК. Кроме того, британские власти приняли решение о полной заморозке активов ВТБ, прекращении доступа российских компаний к заимствованиям на рынке Великобритании, запретить экспорт ряда высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов, запретить полеты "Аэрофлота" из и в Россию, а также установить лимит на банковские счета россиян на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов (66,8 тысяч долларов). В понедельник Британия расширила банковские санкции на Сбербанк, ВЭБ, "Открытие" и Совкомбанк.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html
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экономика, игорь ротенберг, борис ротенберг, геннадий тимченко, донецкая народная республика, лондон, россия, совкомбанк, объединенная судостроительная корпорация, shell, северный поток — 2, признание днр и лнр в россии
15:10 08.03.2022 (обновлено: 16:47 08.03.2022)
 
Трасс: британцы ощутят экономические последствия санкций против России

Глава МИД Британии Трасс: британцев ждут экономические последствия санкций против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
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ЛОНДОН, 8 мар – РИА Новости. Британцы ощутят экономические последствия санкций против РФ, в том числе в энергетике, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выступая в парламенте.

"Конечно, эти санкции повлекут за собой экономические издержки для британского народа с точки зрения счетов за электроэнергию и стоимости жизни, но эти издержки ничто по сравнению с издержками для народа Украины от этого ужасного варварства, с которым они сталкиваются. И это также не идет ни в какое сравнение с ценой того, что будет, если позволить Путину добиться успеха. Потому что, как мы знаем, если Путин не проиграет в Украине, его амбициям не будет предела", — сказала глава британского МИД.

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08:00
Европа начала осознавать, как дорого заплатит за санкции против России
Ранее во вторник британско-нидерландская Shell заявила, что намерена отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России, а в качестве первого шага — прекратит все спотовые (с поставкой в ближайшее время) закупки российской нефти. Ранее, 28 февраля, Shell объявила о решении выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью", включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в газопроводе "Северный поток — 2". Решение компании было мотивировано событиями на Украине.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.
Британия в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР ввела санкции против ряда российских банков, а также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Затем Лондон ввел санкции в связи со спецоперацией на Донбассе против президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителей ряда компаний. Также в санкционный список попали Ростех, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод, ОАК и ОСК. Кроме того, британские власти приняли решение о полной заморозке активов ВТБ, прекращении доступа российских компаний к заимствованиям на рынке Великобритании, запретить экспорт ряда высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов, запретить полеты "Аэрофлота" из и в Россию, а также установить лимит на банковские счета россиян на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов (66,8 тысяч долларов). В понедельник Британия расширила банковские санкции на Сбербанк, ВЭБ, "Открытие" и Совкомбанк.
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ЭкономикаИгорь РотенбергБорис РотенбергГеннадий ТимченкоДонецкая Народная РеспубликаЛондонРоссияСовкомбанкОбъединенная судостроительная корпорацияShellСеверный поток — 2Признание ДНР и ЛНР в России
 
 
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