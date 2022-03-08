https://ria.ru/20220308/rubl-1777100157.html

Эксперт рассказал о динамике рубля к различным валютам

Эксперт рассказал о динамике рубля к различным валютам - РИА Новости, 08.03.2022

Эксперт рассказал о динамике рубля к различным валютам

Соотношение рубля к доллару является ключевым для определения соотношения рубля к другим валютам, поскольку доллар — основная валюта мировой торговли. Однако... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T02:15

2022-03-08T02:15

2022-03-08T02:17

артем тузов

санкции в отношении россии

экономика

россия

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Соотношение рубля к доллару является ключевым для определения соотношения рубля к другим валютам, поскольку доллар — основная валюта мировой торговли. Однако бывают и исключения, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов.В частности, исключением стали соотношения рубль-евро и рубль-турецкая лира, отметил эксперт. Так, за прошлый год российская валюта укрепилась к европейской на целых пять рублей и на похожую величину к лире.Также вполне синхронно рубль движется с так называемыми "сырьевыми" валютами — канадским и австралийским долларами, южно-африканским рэндом, рассказал Тузов.

https://ria.ru/20220302/dengi-1776043548.html

россия

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2022

Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

артем тузов, санкции в отношении россии, экономика, россия