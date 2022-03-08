Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220308/putin-1777185533.html
Путин подписал указ об ограничениях на вывоз и ввоз продукции и сырья
Путин подписал указ об ограничениях на вывоз и ввоз продукции и сырья - РИА Новости, 08.03.2022
Путин подписал указ об ограничениях на вывоз и ввоз продукции и сырья
Президент Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности России. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T21:01
2022-03-08T22:43
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148961/19/1489611991_0:121:3000:1809_1920x0_80_0_0_4e47692b460c8733c606792d3efe0aab.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности России.Глава государства поручил до конца года установить запрет на вывоз за пределы страны и ввоз определенной продукции и сырья, перечень которых определит правительство."В целях обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования промышленности, постановляю ... Обеспечить до 31 декабря 2022 года применение следующих специальных экономических мер," - говорится в сообщении.Согласно указу, ограничения не коснутся товаров и сырья, которые россияне, иностранцы или лица без гражданства будут ввозить или вывозить из страны для личного пользования.Президент также поручил правительству за два дня определить перечень иностранных государств, куда будет запрещен экспорт этих товаров.Ранее во вторник Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.
https://radiosputnik.ria.ru/20220308/zakon-1777162601.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148961/19/1489611991_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0028f31114f8c2f345eeaff1ff94fc42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика
21:01 08.03.2022 (обновлено: 22:43 08.03.2022)
 
Путин подписал указ об ограничениях на вывоз и ввоз продукции и сырья

Путин поручил установить в 2022 году запрет на вывоз и ввоз некоторой продукции и сырья

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности России.
Глава государства поручил до конца года установить запрет на вывоз за пределы страны и ввоз определенной продукции и сырья, перечень которых определит правительство.
"В целях обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования промышленности, постановляю ... Обеспечить до 31 декабря 2022 года применение следующих специальных экономических мер," - говорится в сообщении.
Согласно указу, ограничения не коснутся товаров и сырья, которые россияне, иностранцы или лица без гражданства будут ввозить или вывозить из страны для личного пользования.
Президент также поручил правительству за два дня определить перечень иностранных государств, куда будет запрещен экспорт этих товаров.
Ранее во вторник Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.
Президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 16:43В России
Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
 
РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала