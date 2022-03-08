https://ria.ru/20220308/putin-1777185533.html

Путин подписал указ об ограничениях на вывоз и ввоз продукции и сырья

Путин подписал указ об ограничениях на вывоз и ввоз продукции и сырья - РИА Новости, 08.03.2022

Путин подписал указ об ограничениях на вывоз и ввоз продукции и сырья

Президент Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности России. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T21:01

2022-03-08T21:01

2022-03-08T22:43

россия

экономика

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности России.Глава государства поручил до конца года установить запрет на вывоз за пределы страны и ввоз определенной продукции и сырья, перечень которых определит правительство."В целях обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования промышленности, постановляю ... Обеспечить до 31 декабря 2022 года применение следующих специальных экономических мер," - говорится в сообщении.Согласно указу, ограничения не коснутся товаров и сырья, которые россияне, иностранцы или лица без гражданства будут ввозить или вывозить из страны для личного пользования.Президент также поручил правительству за два дня определить перечень иностранных государств, куда будет запрещен экспорт этих товаров.Ранее во вторник Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

https://radiosputnik.ria.ru/20220308/zakon-1777162601.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, экономика