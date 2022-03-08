https://ria.ru/20220308/putin-1777185533.html
Путин подписал указ об ограничениях на вывоз и ввоз продукции и сырья
Путин подписал указ об ограничениях на вывоз и ввоз продукции и сырья - РИА Новости, 08.03.2022
Путин подписал указ об ограничениях на вывоз и ввоз продукции и сырья
Президент Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности России. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T21:01
2022-03-08T21:01
2022-03-08T22:43
россия
экономика
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности России.Глава государства поручил до конца года установить запрет на вывоз за пределы страны и ввоз определенной продукции и сырья, перечень которых определит правительство."В целях обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования промышленности, постановляю ... Обеспечить до 31 декабря 2022 года применение следующих специальных экономических мер," - говорится в сообщении.Согласно указу, ограничения не коснутся товаров и сырья, которые россияне, иностранцы или лица без гражданства будут ввозить или вывозить из страны для личного пользования.Президент также поручил правительству за два дня определить перечень иностранных государств, куда будет запрещен экспорт этих товаров.Ранее во вторник Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.
https://radiosputnik.ria.ru/20220308/zakon-1777162601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, экономика
21:01 08.03.2022 (обновлено: 22:43 08.03.2022)
Путин подписал указ об ограничениях на вывоз и ввоз продукции и сырья
Путин поручил установить в 2022 году запрет на вывоз и ввоз некоторой продукции и сырья
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
Президент Владимир Путин подписал указ
о специальных мерах в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности России.
Глава государства поручил до конца года установить запрет на вывоз за пределы страны и ввоз определенной продукции и сырья, перечень которых определит правительство.
"В целях обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования промышленности, постановляю ... Обеспечить до 31 декабря 2022 года применение следующих специальных экономических мер," - говорится в сообщении.
Согласно указу, ограничения не коснутся товаров и сырья, которые россияне, иностранцы или лица без гражданства будут ввозить или вывозить из страны для личного пользования.
Президент также поручил правительству за два дня определить перечень иностранных государств, куда будет запрещен экспорт этих товаров.
Ранее во вторник Путин подписал закон
о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.