https://ria.ru/20220308/zakon-1777161427.html

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса - РИА Новости, 08.03.2022

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Владимир Путин подписал закон, содержащий комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса, документ опубликовали на портале правовой... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T16:36

2022-03-08T16:36

2022-03-08T17:44

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, содержащий комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса, документ опубликовали на портале правовой информации.Пенсии и социальная сфераТак, президент наделил правительство правом назначать размер социальной доплаты к пенсии выше установленного законом уровня. Кабмин также сможет дополнительно индексировать социальные пенсии и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.Также правительство получило право в 2022 году определять особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума.Кабмин вправе устанавливать особенности правового регулирования в сфере оказания социальной помощи, соцзащиты, а также предоставления социальных услуг, социальных гарантий и выплат для отдельных категорий граждан.Кредитные каникулыСвоим решением президент дал гражданам, малому и среднему бизнесу право на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке. Для этого заемщики, заключившие кредитный договор до 1 марта текущего года, в период с 1 марта по 30 сентября могут обратиться к кредитору.Каникулы предоставят тем, чьи доходы упали более чем на 30 процентов, а размер кредита не превышает установленного правительством предельного уровня. Таким заемщикам могут на срок до полугода отсрочить платежи по кредиту или уменьшить их размер.Тарифы на ОСАГОБанк России получил временное право пересматривать тарифы по страхованию гражданской ответственности владельцев автомобилей и опасных объектов чаще, чем раз в год.Таким образом, регулятор будет иметь возможность более оперативно реагировать и корректировать пределы тарифного коридора или коэффициенты, не привязываясь ко времени их последнего изменения.Уплата взносов и мораторий на проверкиПравительство сможет продлевать сроки уплаты страховых взносов и вводить дополнительные основания для предоставления отсрочки или рассрочки по их уплате для пострадавших отраслей.Закон также допускает введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а на проверки в сфере IT — до конца 2024 года.ГосзакупкиФедеральному правительству, регионам и муниципалитетам предоставили право изменять существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты) при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд. Кабмин также сможет в 2022 году устанавливать дополнительные возможности закупок у единственного поставщика и дополнительные случаи аннулирования штрафов за неисполнение контрактов.Закон дает медицинским организациям право закупать больше нужных им изделий через электронный запрос котировок, а также закупать лекарства, расходные материалы и медицинские изделия в упрощенном порядке. В свою очередь, Фонд социального страхования сможет закупать технические средства реабилитации и услуги у единственного поставщика.Кроме того, максимальную сумму закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту повысили с миллиона до 1,5 миллиона рублей. При этом лекарства и медицинские изделия, которые не имеют российского аналога, можно будет закупать у единственного поставщика, но только если он не из страны, которая ввела санкции против России.

https://ria.ru/20220308/vyplaty-1777142985.html

https://realty.ria.ru/20220305/kanikuly-1776672392.html

https://ria.ru/20220304/tsb-1776558264.html

https://ria.ru/20220308/zakupki-1777135910.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, владимир путин