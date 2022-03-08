https://ria.ru/20220308/obstrel-1777112838.html

В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ

В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.03.2022

В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ

Украинские войска в 6.00 во вторник обстреляли Донецк, выпустив четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T06:26

2022-03-08T06:26

2022-03-08T06:29

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ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. Украинские войска в 6.00 во вторник обстреляли Донецк, выпустив четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Лидеры ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/voennye-1777100785.html

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии, украина, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин