Генсек НАТО назвал цель альянса в украинском кризисе
Генсек НАТО Столтенберг призвал не дать конфликту на Украине выйти за пределы страны
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине перекинулся на другие страны, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Ответственность НАТО заключается в том, чтобы предотвратить эскалацию и обеспечить нераспространение конфликта за пределы Украины", — пояснил он.
По его мнению, ситуация рискует выйти из-под контроля.
При этом Столтенберг пригрозил России, напомнив об усилении военного присутствия на восточном направлении.
"Чтобы в России не было какого-либо недопонимания... У нас 130 самолетов находятся в состоянии повышенной готовности. Более 200 кораблей от крайнего севера и до Средиземного моря. Тысячи дополнительных военнослужащих", — заявил он.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.