Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/nerasprostranenie-1777159697.html
Генсек НАТО назвал цель альянса в украинском кризисе
Генсек НАТО назвал цель альянса в украинском кризисе - РИА Новости, 08.03.2022
Генсек НАТО назвал цель альянса в украинском кризисе
Нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине перекинулся на другие страны, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T16:19
2022-03-08T16:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
йенс столтенберг
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155208/74/1552087455_0:28:3013:1723_1920x0_80_0_0_6351e9b15a2244ee79a4bfa8ecc2ef50.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине перекинулся на другие страны, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.По его мнению, ситуация рискует выйти из-под контроля.При этом Столтенберг пригрозил России, напомнив об усилении военного присутствия на восточном направлении."Чтобы в России не было какого-либо недопонимания... У нас 130 самолетов находятся в состоянии повышенной готовности. Более 200 кораблей от крайнего севера и до Средиземного моря. Тысячи дополнительных военнослужащих", — заявил он.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777156785.html
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777152436.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155208/74/1552087455_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_15fbfc8d7f1dc548448a8512d38139e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, йенс столтенберг, украина, россия
16:19 08.03.2022
 
Генсек НАТО назвал цель альянса в украинском кризисе

Генсек НАТО Столтенберг призвал не дать конфликту на Украине выйти за пределы страны

© Sputnik / Александр Шламов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© Sputnik / Александр Шламов
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине перекинулся на другие страны, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Ответственность НАТО заключается в том, чтобы предотвратить эскалацию и обеспечить нераспространение конфликта за пределы Украины", — пояснил он.
По его мнению, ситуация рискует выйти из-под контроля.
При этом Столтенберг пригрозил России, напомнив об усилении военного присутствия на восточном направлении.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
15:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Секретарь СНБО пригрозил без помощи НАТО закрыть небо над Украиной
"Чтобы в России не было какого-либо недопонимания... У нас 130 самолетов находятся в состоянии повышенной готовности. Более 200 кораблей от крайнего севера и до Средиземного моря. Тысячи дополнительных военнослужащих", — заявил он.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
15:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В офисе Зеленского назвали условие для отказа от вступления в НАТО
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНАТОЙенс СтолтенбергУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала