https://ria.ru/20220308/nerasprostranenie-1777159697.html

Генсек НАТО назвал цель альянса в украинском кризисе

Генсек НАТО назвал цель альянса в украинском кризисе - РИА Новости, 08.03.2022

Генсек НАТО назвал цель альянса в украинском кризисе

Нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине перекинулся на другие страны, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T16:19

2022-03-08T16:19

2022-03-08T16:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нато

йенс столтенберг

украина

россия

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине перекинулся на другие страны, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.По его мнению, ситуация рискует выйти из-под контроля.При этом Столтенберг пригрозил России, напомнив об усилении военного присутствия на восточном направлении."Чтобы в России не было какого-либо недопонимания... У нас 130 самолетов находятся в состоянии повышенной готовности. Более 200 кораблей от крайнего севера и до Средиземного моря. Тысячи дополнительных военнослужащих", — заявил он.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777156785.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, нато, йенс столтенберг, украина, россия