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Запад окончательно предал украинцев: Макрон сделал неожиданное заявление о России
Макрон призвал с уважением относиться к России - РИА Новости, 08.03.2022
Запад окончательно предал украинцев: Макрон сделал неожиданное заявление о России
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с избирателями призвал с уважением относиться к России, главу государства цитирует Figaro. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T01:38
2022-03-08T09:54
в мире
эммануэль макрон
россия
белоруссия
франция
владимир путин
донецкая народная республика
москва
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с избирателями призвал с уважением относиться к России, главу государства цитирует Figaro.По мнению главы Франции, диалог с Москвой необходим для общеевропейской безопасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html
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в мире, эммануэль макрон, россия, белоруссия, франция, владимир путин, донецкая народная республика, москва, вооруженные силы рф, лнр
01:38 08.03.2022 (обновлено: 09:54 08.03.2022)
 
Макрон призвал с уважением относиться к России

Президент Франции Макрон призвал уважать Россию, так как без нее не построить прочный мир

© REUTERS / Thibault Camus/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Thibault Camus/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с избирателями призвал с уважением относиться к России, главу государства цитирует Figaro.

"Мы ответственны за то, чтобы поддерживать все возможные человеческие связи: продолжать разговаривать с российским и белорусским народами при помощи артистов, интеллектуалов, сотрудничества в технической сфере, бизнеса и НПО. <...> Продолжать говорить с руководителями, в этом моя задача, даже если мы констатируем разногласия <...> и всегда уважать Россию как страну и российский народ", — приводит слова Макрона издание.

По мнению главы Франции, диалог с Москвой необходим для общеевропейской безопасности.

"Нельзя построить прочный мир, если Россия не будет участвовать в построении масштабной архитектуры безопасности на нашем континенте", — подчеркнул французский лидер.

Автомобилисты принимают участие в масштабном автопробеге в поддержку Вооруженных сил России, Симферополь - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
08:00
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 19:33
Макрон опасается ухудшения ситуации на Украине
 
В миреЭммануэль МакронРоссияБелоруссияФранцияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаМоскваВооруженные силы РФЛНР
 
 
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