https://ria.ru/20220308/makron-1777105339.html

Запад окончательно предал украинцев: Макрон сделал неожиданное заявление о России

Макрон призвал с уважением относиться к России - РИА Новости, 08.03.2022

Запад окончательно предал украинцев: Макрон сделал неожиданное заявление о России

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с избирателями призвал с уважением относиться к России, главу государства цитирует Figaro. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T01:38

2022-03-08T01:38

2022-03-08T09:54

в мире

эммануэль макрон

россия

белоруссия

франция

владимир путин

донецкая народная республика

москва

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с избирателями призвал с уважением относиться к России, главу государства цитирует Figaro.По мнению главы Франции, диалог с Москвой необходим для общеевропейской безопасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

https://ria.ru/20220303/makron-1776349250.html

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, эммануэль макрон, россия, белоруссия, франция, владимир путин, донецкая народная республика, москва, вооруженные силы рф, лнр