Запад окончательно предал украинцев: Макрон сделал неожиданное заявление о России

01:38 08.03.2022 (обновлено: 09:54 08.03.2022)
Макрон призвал с уважением относиться к России
Президент Франции Макрон призвал уважать Россию, так как без нее не построить прочный мир
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с избирателями призвал с уважением относиться к России, главу государства цитирует Figaro.
"Мы ответственны за то, чтобы поддерживать все возможные человеческие связи: продолжать разговаривать с российским и белорусским народами при помощи артистов, интеллектуалов, сотрудничества в технической сфере, бизнеса и НПО. <...> Продолжать говорить с руководителями, в этом моя задача, даже если мы констатируем разногласия <...> и всегда уважать Россию как страну и российский народ", — приводит слова Макрона издание.
По мнению главы Франции, диалог с Москвой необходим для общеевропейской безопасности.
"Нельзя построить прочный мир, если Россия не будет участвовать в построении масштабной архитектуры безопасности на нашем континенте", — подчеркнул французский лидер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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