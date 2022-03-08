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МИД ЛНР: украинские военные осознанно обстреливают мирных жителей

МИД ЛНР: украинские военные осознанно обстреливают мирных жителей - РИА Новости, 08.03.2022

МИД ЛНР: украинские военные осознанно обстреливают мирных жителей

Среди женских профессий есть и такая – первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока организует поиск и эксгумацию тел мирных граждан, погибших... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T13:00

2022-03-08T13:00

2022-03-08T13:29

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луганская народная республика

донбасс

украина

признание днр и лнр в россии

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Среди женских профессий есть и такая – первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока организует поиск и эксгумацию тел мирных граждан, погибших при обстрелах, и подачу исков против Украины в ЕСПЧ и Международный уголовный суд. О том, можно ли считать действия Украины геноцидом, и как реагирует на это мировое сообщество, она рассказала РИА Новости.– Вы согласны с определением "геноцид" для происходящего на Донбассе? Или это слишком сильное слово?– В отношении Донбасса? Конечно, это – геноцид. Даже страшнее. Готова процитировать конвенцию 1948 года о предупреждении преступлений геноцида и наказание за него. Там есть понятие геноцида и перечислены действия, которые подпадают под понятие геноцида. Первые три пункта, их всего лишь там пять, – это все наше. Убийство, пытки и истязания и целенаправленное создание условий, чтобы человек не выживал – блокада. Физическое, умственное повреждение членов группы таких людей. Я понимаю, что среди признаков, по которым происходит убийство членов нашей группы, и дискриминация – религиозная, национальная.Когда ты вскрываешь квартиры, а там старики, уже умершие, лежат без оказания медицинской помощи – это не геноцид? Когда Украина создает такие условия, что люди просто умирают от того, что нет медицинской помощи, электричества, нет возможности вызвать помощь, покушать нечего? Люди бросали стариков в закрытых квартирах, на моем только примере, я шесть квартир вскрыла, моя следственно-оперативная группа. Шесть. Я видела это своими глазами.– Те, кто не согласны, что действия Украины на Донбассе – это геноцид, приводят в пример истребление армян в Османской империи, холокост или геноцид в Руанде 1994 года. То есть там действительно есть признаки желания истребить весь народ, а жертвами становились от миллиона человек и выше. На Донбассе погибло несколько тысяч человек мирного населения – трагедия, но на истребление всего народа, к счастью, не тянет.– Я преподавала международное право 15 лет, поэтому могу ответить так. Если мы в XXI веке будем такими мерками рассуждать… Международное право развивалось три тысячи лет с того времени, когда появилось цивилизованное человечество, когда появились первые табу, обычаи, когда люди стали примиряться, использовать белые флаги, стали договариваться друг с другом. Если для человечества путь длиной в три тысячи лет это ничто, и мы сейчас, в 2022 году, при наличии разнообразных актов, пактов, конвенций, соглашений говорим, что нам нужно определенное количество погибших, чтобы говорить о геноциде… Так говорят люди, у которых эмоциональный и умственный диапазон равняется нулю. Давайте тогда вернёмся в Средневековье, в котором тысячами (а не миллионами) сжигали на кострах. Так что в 2022 году тысячи хватит для геноцида.Есть четкие критерии (геноцида), есть политика государства, которая отвечает определенным требования. Был запрос на убийство членов определенной группы, конкретной группы: человека с Донбасса с определенным мышлением. И его нужно убить. Пытать, убить, пытать, убить. Посадить. И там (в тюрьме), возможно, убить.Есть запрос государственной политики, идеологии на убийство определенного человека с определенными признаками: он должен быть с Донбасса, он должен мыслить определенным образом. Все, это признак, четко подпадающий под слово "дискриминация" по определенным признакам: национальная, религиозная, этническая. Религиозная тоже, потому что (преследуется – ред.) православие Московского патриархата. Это русскоязычные, это невосприятие государственной идеологии, политики, и это определенная принадлежность к определенной территории.– Тем не менее, Украина целенаправленное уничтожение мирных граждан отрицает – официально она ведет антитеррористическую операцию. Их позиция такая: мы не специально убиваем, мы воюем с плохими вооруженными людьми, с сепаратистами, а мирные жители гибнут случайно. Что можно на это ответить?– Все люди все прекрасно понимают – достаточно посмотреть карту. Где находится расположение украинской армии, вооруженные формирования Украины. Например, город Первомайск. Золотое-4 (район под контролем Киева – ред.) стоит на пригорке. Они прекрасно видят, что происходит в Золотом-5 (район под контролем ЛНР – ред.). Они знают по балконам, кто там живет, они все это прекрасно видят, даже без особой оптики, в элементарный бинокль. Но они целенаправленно стреляют туда, куда им хочется. Это (городская – ред.) школа, это "игра" снайперов по балконам. У нас есть у учительницы окна, если зайти в ее квартиру, то видно, что у окна прострелянные углы. Она свет включает вечером, и снайпер просто от делать нечего начинает стрелять по углам – все стекла, четыре угла простреляны. Да, я могу сказать, что это просто игра. Циничная, очень страшная, жестокая игра. Поэтому, извините, говорить о том, что Украина стреляет только по военным, и жертвы среди гражданского населения случайны – это полный бред. Потому что они прекрасно видят. Есть много видео, в которых они сами признаются в том, что "я не хочу знать, куда я стреляю: я хочу спать спокойно, когда есть возможность поспасть, я просто не хочу знать, что я попал в садик, в школу". Так что он прекрасно знает, куда он стреляет.Еще в апреле 2014 года было официально разрешено, вразрез статьи 17 Конституции Украины, применять Вооруженные силы Украины против мирного населения (в рамках АТО – ред.) Какая причина была? Если бы не было бы запроса на войну со стороны Украины и ее кураторов, то войны бы не было. Здесь четкая задача: нужно было развязать войну, чтобы втянуть Россию в этот вооруженный конфликт. А для меня, как для украинского милиционера, подполковника, было непонятно, как вообще мирное просто государство ни с того, ни с сего решает просто бомбить. Бомбить самолетами, тяжелой артиллерией, танками, всем остальным. В принципе, в мае 2014 года, наверно, поняли после Одессы, что рубежа не будет. Будет только цинизм, жестокость, убийства.Поэтому для нас фиксация (преступлений – ред.) была очень важной. Мы начали ее с лета 2014 года. Организовали из выпускников Луганского университета внутренних дел, в том числе меня, группу. Мы выезжали на обстрелы, в свободной форме составляли протокол осмотра места происшествия, осмотр трупов. У нас были таблицы графические поступления тел. Запомнила на всю жизнь: дата 28 июля 2014 года по городу Луганску, в результате минометных обстрелов погибло свыше 28 человек за день. Не по республике, а по городу. Это много, это очень много. Тогда как раз и геронтологический центр пострадал очень сильно. Пять колясочников, которые находились на улице на прогулке в геронтологическом центре (погибли – ред.). Так что я не понимаю, как международное сообщество может их вообще нивелировать, скажем так. Говорить о том, что это сказка, вымысел.У нас уже в областном морге на тот момент вокруг здания формировалось более трех колец тел. Они лежали на жаре 40 градусов, а генераторы просто не справлялись как бы с теми объемами работы, которые нужны были. Все это, конечно, оставляло в душе очень тяжелый след.И потом сентябрь 2014 года – мы выезжаем впервые на массовое (стихийное – ред.) захоронение на поселке Видном, город Луганск. То, что мы увидели, у меня до сих пор перед глазами стоит, хотя прошло уже восемь лет. Не описать. Это два рва в 90 метров, которые перекопаны были, воняли, собаки разрыли, куски тел лежали сверху, гробы лежали сверху. Эти непонятные таблички безымянные, потому что они выцвели, потому что не было тех химических карандашей, которые были в Советском Союзе, писали фломастером, который смыл первый дождь. Эти кресты, которые заваливались, это вот так сплошняком, просто-напросто.Понятно, что в нормальных, мирных условиях такое захоронение никогда бы не появилось. Ни одно нормальное, цивилизованное государство, или государству подобное образование, и любое человеческое сообщество не готово было бы хоронить своих людей вот в таком состоянии, в пленке, без гробов, просто так, в земле. А они лежали именно так. Потому что это вынужденная мера в тех условиях, которые были направлены на уничтожение группы людей, которые мыслили не так, как в Киеве, не так, как на той территории, которая была подвластна этому военно-политическому руководству Украины. Именно этот признак лег в основу геноцида, который проводился и проводится со стороны Украины.Физически и ментально самое страшное было все-таки Киселевское захоронение, (город Первомайск) и Верхнешевыревка (Краснодон). В Верхнешевыревке мы не поняли, честно, что это.– В каком смысле?– Ну вот не поняли, прямо сильно не поняли. Останки тел, которые были сильно порублены. И головы отрезанные были. В одном мешке – девять голов. Людей собирали по кускам и по клочкам. Черепа один, два, три – и в такой узел завязаны.Наши пособирали по полям, по посадкам – мы получали видео от людей, когда (мертвые – ред.) люди просто валялись. Их собирали и хоронили в Верхнешевыревке. И когда мы их раскопали – для нас это было ну вообще. Честно. То же самое – Киселевское кладбище, город Первомайск. И все это там, где больше всего украинская армия стояла по времени. Например, в Хмельницком они стояли три с половиной месяца. Всего таких (стихийных – ред.) мест захоронения мы насчитали более 16 на момент 2018-2019 годов.– Единичные захоронения тоже входят в это число?– Единичные, двойные тоже входят. Тем более, что про некоторые захоронения никто не мог сказать точно – один, два или три там человека. Мы разработали определенную схему еще в 2019 году, представление о том, как нам нужно работать (по вскрытию захоронений – ред.). Для нас была очень важна процессуальная сторона, чтобы все это было правильно. У нас люди были подготовлены МККК, имеющие сертификат для работы с телами погибших. Работали на высшем уровне, палатки были – первый криминалистический обзор был на месте, работали патологоанатомы и эксперты-криминалисты. Потом берут ДНК-материал и отправляют труп уже в Луганск.– Вы привлекали ОБСЕ или тот же Международный Красный Крест для работы по эксгумации?– Я вам хочу сказать, что у нас ОБСЕ не ездит по грунтовым дорогам. После взрыва в 2017 году, подрыва машины (23 апреля 2017 года автомобиль ОБСЕ подорвался на мине в ЛНР, погиб один наблюдатель – ред.)– Может к каким-то захоронениям есть нормальные дороги?– Нет, нигде не было, асфальта не было. Везде была грунтовая дорога.– Вы эксгумировали за осень 2021 года 292 тел. Какова дальнейшая судьба собранных материалов?– Все материалы были переработаны, мы подготовили иск. Он направлен в Международный уголовный суд. Он (иск) еще свежий, скажем так. Иск, который был по массовым захоронениям, мы отправили буквально в январе. Но еще ответа нет.– Его зарегистрировали?– Нет ещё. Ответа нет. Мы работаем сейчас с коллективными исками по всем населенным пунктам, которые пострадали. Мы сначала писали индивидуальные иски предписанным порядком в Международный уголовный суд. А потом плюнули, увидев, что никто не реагирует вообще ни на что, и начали писать коллективные иски территориальных общин, основываясь на коллективном праве, на праве территориальных коллективных общин, которые защищают свои права. И каждый поселок писал обращение в Международный уголовный суд о количестве погибших, о разрушениях в целом, по своей инфраструктуре. Мы к иску прикладывали фотографии и видео, где люди рассказывали, комментировали это видео. Это переводили на английский язык и отправляли. Именно такое коллективное обращение имело отзыв. Потом мы наладили общение с офисом прокурора Международного уголовного суда, мы звоним туда каждые два месяца, общаемся, требуем ответа. У нас есть отдельная почта, которую нам выделили именно для Луганска, и мы туда посылаем свои коллективные обращения.Индивидуальные иски не имели ответа. А на коллективное ответ есть, нам прислали, что зарегистрировано, в базу данных занесено, и такое все – очень средний ответ, если честно.– И давно получен ответ?– Ну, два года мы получаем такое.– А сколько коллективных исков подано?– Девять.– Есть ли у вас данные о подобных стихийных захоронениях на той территории ЛНР, которая была долго подконтрольна Киеву?– Знаете, как теперь страшно думать, что нам предстоит (изучать – ред.) эту территорию, освобожденную от оккупации. Одно село Половинкино чего стоит. У нас есть просто показания людей, которые знают: пытали, истязали, полные стены в крови. Куда тела девались? Понятно, что прятали где-то рядом.– Что такое Половинкино?– Это батальон "Айдар", колбасный цех, где были коптильни. В этих коптильнях держали наших пленных, мирных и военных, расстреливали и где-то закапывали. Некоторые возвращались и рассказывали, что там происходило. Есть человек, который три месяца в плену просидел. Так что теперь наша цель – как только освободят, первое – едем в Половинкино. С теми людьми, которые там сидели, которых там пытали, убивали, над головами стреляли. Они это все видели, знают, мы поедем и посмотрим.Поэтому на нашей территории за линией разграничения есть более десяти мест, где более двух останков захоронено, как мы понимаем. Понимаем, что у нас есть посёлки Красный Яр, Зеленая Роща, но там сейчас заминирована территория, попасть очень тяжело.Под Веселой горой (пригород Луганска – ред.) колодец, где уже по уточненным данным, более шести останков. Там украинцы посадили людей в бетонный колодец, который для водоотлива получается. Они были с Донбасса и мыслили определенным образом. За это их посадили в подвал. Пытали их. Они отлавливали. Когда они заходили на территории наши, местные люди, "хорошие" люди в кавычках, показывали на сепаров пальцами. Они в колодец посадили людей, а пьяные ВСУшники кинули туда две гранаты. Одни останки уже передал Красный Крест, а все остальные еще находятся там.– Давно известно об этом месте?– Давно, с 2014 года, но туда пройти просто невозможно. Мы пытались, но не получается никак у нас. Была знаменитая история – отец и сын Вереничи. Двадцать лет сыну и около 50 отцу. Но мы буквально раскопали историю, что кроме отца и сына Вереничей там еще плюс четыре человека были.– А на территории ЛНР есть захоронения украинских военных?– Есть украинские захоронения, конечно. Они (военные – ред.) тут были. Они (захоронения – ред.) тут есть. Они здесь были, они здесь умирали, они здесь и остались. Мы относимся с уважением к останкам каждого человека, кто бы он ни был. Для нас важно, чтобы правда и справедливость были установлены. Мы восемь лет боремся за справедливость и за то, чтобы человечество жило, и жило равным.

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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https://ria.ru/20220307/lnr-1777026529.html

https://ria.ru/20220306/pushilin-1776933537.html

https://ria.ru/20220305/putin-1776764068.html

https://ria.ru/20220305/donbass-1776783187.html

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

интервью - авторы, луганская народная республика, донбасс, украина, признание днр и лнр в россии