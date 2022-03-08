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США и НАТО последовательно осаждают Россию, считает президент Кубы
США и НАТО последовательно осаждают Россию, считает президент Кубы - РИА Новости, 08.03.2022
США и НАТО последовательно осаждают Россию, считает президент Кубы
США и НАТО последовательно осаждают Россию, в этих условиях полагать, что она останется беззащитной, - как минимум безответственно, заявил президент Кубы Мигель РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T23:25
2022-03-08T23:25
в мире
россия
куба
нато
сша
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МЕХИКО, 8 мар - РИА Новости. США и НАТО последовательно осаждают Россию, в этих условиях полагать, что она останется беззащитной, - как минимум безответственно, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.По мнению Диаса-Канеля, конфликта можно было избежать, если бы к обоснованным требованиям о гарантиях безопасности Российской Федерации относились серьезно и с уважением."Думать, что Россия останется беззащитной перед агрессивным военным окружением НАТО, - по меньшей мере безответственно, страну подвели к черте", - добавил президент Кубы.Лидер островного государства подчеркнул, что продолжение использования торговых, экономических и финансовых санкций в качестве инструментов давления на любую страну не ведет к разрешению кризиса, а подливает масла в огонь и осложняет международную экономическую ситуацию, уже сильно пострадавшую от двух лет пандемии."Масло в огонь подливает империализм, причем делает это на чужой территории, использует как свой задний двор страны Европы. Обо всем этом Куба постоянно предупреждала на различных международных форумах и мероприятиях", - напомнил Диас-Канель.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/neadekvatnost-1776607876.html
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в мире, россия, куба, нато, сша
23:25 08.03.2022
 
США и НАТО последовательно осаждают Россию, считает президент Кубы

Президент Кубы Диас-Канель Бермудес: США и НАТО последовательно осаждают Россию

© Фото : официальный сайт Администрации Санкт-ПетербургаПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© Фото : официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
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МЕХИКО, 8 мар - РИА Новости. США и НАТО последовательно осаждают Россию, в этих условиях полагать, что она останется беззащитной, - как минимум безответственно, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.
"Российскую Федерацию взяли в агрессивное окружение. Десятилетиями продолжалась работа США по расширению вокруг неё своей военной гегемонии посредством продолжающейся экспансии НАТО в странах Восточной Европы, с 1999 года - в нарушение обязательств североамериканских, европейских и советских лидеров после объединения Германии, развала Советского Союза", - заявил политик в ходе выступления, которое транслировал телеканал Caribe.
По мнению Диаса-Канеля, конфликта можно было избежать, если бы к обоснованным требованиям о гарантиях безопасности Российской Федерации относились серьезно и с уважением.
"Думать, что Россия останется беззащитной перед агрессивным военным окружением НАТО, - по меньшей мере безответственно, страну подвели к черте", - добавил президент Кубы.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 08:00
Неадекватность Запада работает на Россию
Лидер островного государства подчеркнул, что продолжение использования торговых, экономических и финансовых санкций в качестве инструментов давления на любую страну не ведет к разрешению кризиса, а подливает масла в огонь и осложняет международную экономическую ситуацию, уже сильно пострадавшую от двух лет пандемии.
"Масло в огонь подливает империализм, причем делает это на чужой территории, использует как свой задний двор страны Европы. Обо всем этом Куба постоянно предупреждала на различных международных форумах и мероприятиях", - напомнил Диас-Канель.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Автомобилисты принимают участие в масштабном автопробеге в поддержку Вооруженных сил России, Симферополь - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
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