https://ria.ru/20220308/konflikt-1777197672.html

Псаки объяснила отказ США от бесполетной зоны над гумкоридорами на Украине

Псаки объяснила отказ США от бесполетной зоны над гумкоридорами на Украине - РИА Новости, 08.03.2022

Псаки объяснила отказ США от бесполетной зоны над гумкоридорами на Украине

Американская администрация осознает, что любая бесполетная зона над Украиной, в том числе для обеспечения гуманитарных коридоров, чревата нежелательным... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T23:31

2022-03-08T23:31

2022-03-08T23:31

обострение ситуации в днр и лнр

сша

россия

украина

вооруженные силы рф

дженнифер псаки

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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Американская администрация осознает, что любая бесполетная зона над Украиной, в том числе для обеспечения гуманитарных коридоров, чревата нежелательным конфликтом с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Бесполетная зона все равно будет требовать имплементации бесполетной зоны, пусть даже с меньшим географическим размахом, что все равно потребует сбивать российские самолеты, если они залетят в вашу бесполетную зону", - сказала Псаки журналистам.С точки зрения Белого дома это будет, по ее словам, "эскалационным действием", которое способно спровоцировать войну между США и Россией. "Это не то, к чему склоняется президент", - отметила она.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ будет рассматривать решение о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте. По его словам, это касается "любой страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", и не имеет значения, членом каких организаций эта страна является. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков отмечал, что использование аэродромов Румынии и других приграничных стран "для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт".Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной в свете проводимой в стране военной операции РФ, так как для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, что означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией. Премьер Великобритании Борис Джонсон говорил, что установить бесполетную зону над Украиной невозможно, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/istrebiteli-1777196585.html

https://ria.ru/20220303/pomosch-1776086068.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

сша, россия, украина, вооруженные силы рф, дженнифер псаки