В Китае предупредили НАТО о последствиях угроз в адрес России
Global Times: антироссийская политика США может грозить выходом Франции из НАТО
© AP Photo / Mark Schiefelbein Китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Дунфэн-41" на параде в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Дунфэн-41" на параде в Пекине
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Навязывание политики неприятия Москвы Вашингтоном странам-партнерам по НАТО может обернуться выходом Франции из альянса с последующими негативными последствиями, пишет китайская газета Global Times.
"Выход любого члена из альянса поставил бы под сомнение военный потенциал и сплоченность НАТО, а также негативно отразился бы на мировом рейтинге организации. <…> Из-за высокой напряженности в отношениях России и Европы антироссийская политика и сдерживание Москвы стали своего рода обязательными в западных странах. Неверная позиция в этом вопросе будет сулить ограничениями и трудностями для Франции", — говорится в материале.
По мнению автора, Франция — единственная страна в НАТО, обладающая достаточной военной мощью и политическим авторитетом, чтобы покинуть блок и обрести независимость. К тому же, уточняется в статье, среди французских влиятельных политиков уже не раз звучали призывы к отделению.
При этом, признает китайский журналист, сделать это как Франции, так и любому другому члену, будет крайне сложно, Белый дом всегда препятствовал подобным европейским порывам вплоть до оказания давления через третью проамериканскую страну.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия готовилась к ограничительным мерам заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие российским интересам.