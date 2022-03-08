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Си Цзиньпин обсудил с Макроном и Шольцем Украину
Си Цзиньпин обсудил с Макроном и Шольцем Украину - РИА Новости, 08.03.2022
Си Цзиньпин обсудил с Макроном и Шольцем Украину
Нынешняя ситуация на Украине вызывает беспокойство, Китай глубоко сожалеет о военных действиях на территории европейского континента, заявил во вторник... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T13:54
2022-03-08T14:42
в мире
китай
германия
франция
признание днр и лнр в россии
си цзиньпин
владимир путин
олаф шольц
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ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Нынешняя ситуация на Украине вызывает беспокойство, Китай глубоко сожалеет о военных действиях на территории европейского континента, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.Си Цзиньпин во вторник во второй половине дня по пекинскому времени провел видеосаммит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, лидеры трех стран обсудили ситуацию на Украине, иранскую ядерную сделку и сотрудничество Китая с ЕС."Нынешняя ситуация на Украине вызывает беспокойство, Китай глубоко сожалеет о том, что на европейском континенте вновь вспыхнул пожар войны", - заявил Си Цзиньпин , слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Китай также считает, что суверенитет и территориальную целостность всех стран следует уважать, а также должным образом учитывать озабоченность в сфере безопасности, подчеркнул Си Цзиньпин."Китайская сторона считает, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать основные цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к закономерным озабоченностям в сфере безопасности всех государств, а также поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса", - подчеркнул он.Приоритетом в ситуации на Украине остается предотвращение эскалации и недопущение выхода ситуации из-под контроля, добавил председатель КНР."Первоочередным делом (в украинском кризисе-ред.) является предотвращение эскалации ситуации и выхода ее из-под контроля", - добавил он.В разговоре лидер КНР призвал Францию и Германию совместно поддерживать мирные переговоры России и Украины, содействовать преодолению трудностей для достижения результатов и мира.Китайский лидер подчеркнул, что "мы должны совместно поддерживать мирные переговоры между Россией и Украиной, способствовать тому, чтобы обе стороны сохраняли тенденцию переговоров, преодолевали трудности и продолжали диалог для достижения результатов и мира"."Мы хотим призвать к максимальной сдержанности и недопущению крупномасштабного гуманитарного кризиса", - сказал он.Китай уже выдвинул гуманитарную инициативу и готов оказать Украине дальнейшую гуманитарную помощь, отметил Си Цзиньпин."Китай выдвинул инициативу из шести пунктов о гуманитарной ситуации на Украине и готов оказать Украине дальнейшую гуманитарную помощь", - отметил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
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в мире, китай, германия, франция, признание днр и лнр в россии, си цзиньпин, владимир путин, олаф шольц, россия, украина
13:54 08.03.2022 (обновлено: 14:42 08.03.2022)
 
Си Цзиньпин обсудил с Макроном и Шольцем Украину

Глава Китая Си Цзиньпин обсудил с Макроном и Шольцем Украину

© AP Photo / How Hwee Young, PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / How Hwee Young, Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Нынешняя ситуация на Украине вызывает беспокойство, Китай глубоко сожалеет о военных действиях на территории европейского континента, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин во вторник во второй половине дня по пекинскому времени провел видеосаммит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, лидеры трех стран обсудили ситуацию на Украине, иранскую ядерную сделку и сотрудничество Китая с ЕС.
"Нынешняя ситуация на Украине вызывает беспокойство, Китай глубоко сожалеет о том, что на европейском континенте вновь вспыхнул пожар войны", - заявил Си Цзиньпин , слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Китай также считает, что суверенитет и территориальную целостность всех стран следует уважать, а также должным образом учитывать озабоченность в сфере безопасности, подчеркнул Си Цзиньпин.
"Китайская сторона считает, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать основные цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к закономерным озабоченностям в сфере безопасности всех государств, а также поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса", - подчеркнул он.
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Приоритетом в ситуации на Украине остается предотвращение эскалации и недопущение выхода ситуации из-под контроля, добавил председатель КНР.
"Первоочередным делом (в украинском кризисе-ред.) является предотвращение эскалации ситуации и выхода ее из-под контроля", - добавил он.
В разговоре лидер КНР призвал Францию и Германию совместно поддерживать мирные переговоры России и Украины, содействовать преодолению трудностей для достижения результатов и мира.
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Китайский лидер подчеркнул, что "мы должны совместно поддерживать мирные переговоры между Россией и Украиной, способствовать тому, чтобы обе стороны сохраняли тенденцию переговоров, преодолевали трудности и продолжали диалог для достижения результатов и мира".
"Мы хотим призвать к максимальной сдержанности и недопущению крупномасштабного гуманитарного кризиса", - сказал он.
Китай уже выдвинул гуманитарную инициативу и готов оказать Украине дальнейшую гуманитарную помощь, отметил Си Цзиньпин.
"Китай выдвинул инициативу из шести пунктов о гуманитарной ситуации на Украине и готов оказать Украине дальнейшую гуманитарную помощь", - отметил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
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