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IBM приостановила деятельность в России
IBM приостановила деятельность в России - РИА Новости, 08.03.2022
IBM приостановила деятельность в России
Компания IBM на своем сайте объявила о приостановлении коммерческой активности в России. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T01:50
2022-03-08T02:20
в мире
ibm
россия
санкции в отношении россии
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Компания IBM на своем сайте объявила о приостановлении коммерческой активности в России.Ранее компания сообщала, что приостанавливает "продажу технологий" в РФ.
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в мире, ibm, россия, санкции в отношении россии, вашингтон
01:50 08.03.2022 (обновлено: 02:20 08.03.2022)
 
IBM приостановила деятельность в России

Компания IBM приостановила коммерческую деятельность в России

© Flickr / -heinecke-Логотип корпорации IBM
Логотип корпорации IBM - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© Flickr / -heinecke-
Логотип корпорации IBM. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Компания IBM на своем сайте объявила о приостановлении коммерческой активности в России.

"Позвольте внести ясность: мы приостановили всю коммерческую активность в России", — говорится в заявлении руководства компании.

Ранее компания сообщала, что приостанавливает "продажу технологий" в РФ.
 
В миреIBMРоссияСанкции в отношении РоссииВашингтон
 
 
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