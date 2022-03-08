https://ria.ru/20220308/ibm-1777105924.html
IBM приостановила деятельность в России
IBM приостановила деятельность в России - РИА Новости, 08.03.2022
IBM приостановила деятельность в России
Компания IBM на своем сайте объявила о приостановлении коммерческой активности в России. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T01:50
2022-03-08T01:50
2022-03-08T02:20
в мире
ibm
россия
санкции в отношении россии
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Компания IBM на своем сайте объявила о приостановлении коммерческой активности в России.Ранее компания сообщала, что приостанавливает "продажу технологий" в РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ibm, россия, санкции в отношении россии, вашингтон
01:50 08.03.2022 (обновлено: 02:20 08.03.2022)
IBM приостановила деятельность в России
Компания IBM приостановила коммерческую деятельность в России