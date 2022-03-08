https://ria.ru/20220308/ibm-1777105924.html

IBM приостановила деятельность в России

IBM приостановила деятельность в России - РИА Новости, 08.03.2022

IBM приостановила деятельность в России

Компания IBM на своем сайте объявила о приостановлении коммерческой активности в России. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T01:50

2022-03-08T01:50

2022-03-08T02:20

в мире

ibm

россия

санкции в отношении россии

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/25889/00/258890054_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_87e14b8e9bce9c79ae9afc839ab759e2.jpg

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Компания IBM на своем сайте объявила о приостановлении коммерческой активности в России.Ранее компания сообщала, что приостанавливает "продажу технологий" в РФ.

россия

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, ibm, россия, санкции в отношении россии, вашингтон