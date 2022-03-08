Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/genotsid-1777108537.html
Глава МИД ЛНР рассказала о признаках геноцида в Донбассе
Глава МИД ЛНР рассказала о признаках геноцида в Донбассе - РИА Новости, 08.03.2022
Глава МИД ЛНР рассказала о признаках геноцида в Донбассе
Происходящее в Донбассе имеет три признака геноцида из пяти, предусмотренных Конвенцией ООН о геноциде 1948 года, заявила первый заместитель главы МИД ЛНР Анна... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T03:04
2022-03-08T13:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
луганская народная республика
луганск
анна сорока
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776451312_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_b1a7f25f44ffb46765db7415dd3f10b3.jpg
ЛУГАНСК, 8 мар — РИА Новости. Происходящее в Донбассе имеет три признака геноцида из пяти, предусмотренных Конвенцией ООН о геноциде 1948 года, заявила первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.Конвенция также относит к признакам геноцида меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде преследуемой группы, а также насильственную передачу детей из одной человеческой группы в другую — к ситуации на Донбассе это не подходит, признала Сорока.Что касается признаков, по которым происходит геноцид — то это, прежде всего, "принадлежность к определённой территории", то есть к Донбассу, инакомыслие по отношению к господствующей на Украине идеологии. Подходит и религиозный признак, так как дискриминируемые относятся к РПЦ Московского патриархата, отметила Сорока.Читайте полный текст интервью Анны Сороки &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
украина
донбасс
луганская народная республика
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776451312_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_5931003665c0f24254ef207f6f500661.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, луганская народная республика, луганск, анна сорока
03:04 08.03.2022 (обновлено: 13:37 08.03.2022)
 
Глава МИД ЛНР рассказала о признаках геноцида в Донбассе

Глава МИД ЛНР Сорока: происходящее в Донбассе имеет три признака геноцида из пяти

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина с котом на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
Женщина с котом на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Женщина с котом на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 мар — РИА Новости. Происходящее в Донбассе имеет три признака геноцида из пяти, предусмотренных Конвенцией ООН о геноциде 1948 года, заявила первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.

"Конечно, это — геноцид. Даже страшнее. Готова процитировать конвенцию 1948 года о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него. Там есть понятие геноцида и перечислены действия, которые подпадают под понятие геноцида. Первые три пункта, их всего лишь там пять — это все наше. Убийство, пытки и истязания и целенаправленное создание условий, чтобы человек не выживал — блокада. Физическое, умственное повреждение членов группы таких людей", — заявила Сорока РИА Новости.

Конвенция также относит к признакам геноцида меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде преследуемой группы, а также насильственную передачу детей из одной человеческой группы в другую — к ситуации на Донбассе это не подходит, признала Сорока.
Что касается признаков, по которым происходит геноцид — то это, прежде всего, "принадлежность к определённой территории", то есть к Донбассу, инакомыслие по отношению к господствующей на Украине идеологии. Подходит и религиозный признак, так как дискриминируемые относятся к РПЦ Московского патриархата, отметила Сорока.
Читайте полный текст интервью Анны Сороки >>
Участники акции в годовщину гибели бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армией (запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича во Львове - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Смехотворный" геноцид: почему Европа не видит нацистов на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассЛуганская Народная РеспубликаЛуганскАнна Сорока
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала