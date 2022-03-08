https://ria.ru/20220308/genotsid-1777108537.html

Глава МИД ЛНР рассказала о признаках геноцида в Донбассе

Глава МИД ЛНР рассказала о признаках геноцида в Донбассе - РИА Новости, 08.03.2022

Глава МИД ЛНР рассказала о признаках геноцида в Донбассе

Происходящее в Донбассе имеет три признака геноцида из пяти, предусмотренных Конвенцией ООН о геноциде 1948 года, заявила первый заместитель главы МИД ЛНР Анна... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T03:04

2022-03-08T03:04

2022-03-08T13:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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луганская народная республика

луганск

анна сорока

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ЛУГАНСК, 8 мар — РИА Новости. Происходящее в Донбассе имеет три признака геноцида из пяти, предусмотренных Конвенцией ООН о геноциде 1948 года, заявила первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.Конвенция также относит к признакам геноцида меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде преследуемой группы, а также насильственную передачу детей из одной человеческой группы в другую — к ситуации на Донбассе это не подходит, признала Сорока.Что касается признаков, по которым происходит геноцид — то это, прежде всего, "принадлежность к определённой территории", то есть к Донбассу, инакомыслие по отношению к господствующей на Украине идеологии. Подходит и религиозный признак, так как дискриминируемые относятся к РПЦ Московского патриархата, отметила Сорока.Читайте полный текст интервью Анны Сороки >>

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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донбасс

луганская народная республика

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Никита Стома

в мире, украина, донбасс, луганская народная республика, луганск, анна сорока