03:04 08.03.2022 (обновлено: 13:37 08.03.2022)
Глава МИД ЛНР рассказала о признаках геноцида в Донбассе
Глава МИД ЛНР Сорока: происходящее в Донбассе имеет три признака геноцида из пяти
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина с котом на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
Женщина с котом на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 мар — РИА Новости. Происходящее в Донбассе имеет три признака геноцида из пяти, предусмотренных Конвенцией ООН о геноциде 1948 года, заявила первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.
"Конечно, это — геноцид. Даже страшнее. Готова процитировать конвенцию 1948 года о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него. Там есть понятие геноцида и перечислены действия, которые подпадают под понятие геноцида. Первые три пункта, их всего лишь там пять — это все наше. Убийство, пытки и истязания и целенаправленное создание условий, чтобы человек не выживал — блокада. Физическое, умственное повреждение членов группы таких людей", — заявила Сорока РИА Новости.
Конвенция также относит к признакам геноцида меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде преследуемой группы, а также насильственную передачу детей из одной человеческой группы в другую — к ситуации на Донбассе это не подходит, признала Сорока.
Что касается признаков, по которым происходит геноцид — то это, прежде всего, "принадлежность к определённой территории", то есть к Донбассу, инакомыслие по отношению к господствующей на Украине идеологии. Подходит и религиозный признак, так как дискриминируемые относятся к РПЦ Московского патриархата, отметила Сорока.