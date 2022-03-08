https://ria.ru/20220308/gaz-1777116279.html

В Европарламенте предупредили о последствиях запрета импорта газа у России

В Европарламенте предупредили о последствиях запрета импорта газа у России - РИА Новости, 08.03.2022

В Европарламенте предупредили о последствиях запрета импорта газа у России

Если Евросоюз решится на отказ от российской нефти и газа, то это станет для него катастрофой, сказал РИА Новости депутат Европарламента Тьерри Мариани. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T08:16

2022-03-08T08:16

2022-03-08T09:05

сергей лавров

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

дмитрий песков

владимир путин

вооруженные силы рф

признание днр и лнр в россии

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БРЮССЕЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Если Евросоюз решится на отказ от российской нефти и газа, то это станет для него катастрофой, сказал РИА Новости депутат Европарламента Тьерри Мариани.Он напомнил, что нефть оплачивается в долларах, в то время как евро уже резко упал по отношению к американской валюте.При этом Мариани обвинил ЕС в излишней эмоциональности в вопросе санкций — Европе уже не знает, что добавить к принятым ограничениям.Саму же ситуацию с рестрикциями он назвал историей о том, как кусают кусающего.В заключение политик выразил мнение, что, несмотря на то, что России предстоит тяжелое время, она восстановится и станет даже сильнее.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

https://ria.ru/20220307/makron-1777093101.html

https://ria.ru/20220307/gaz-1777030325.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

сергей лавров, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии