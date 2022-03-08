https://ria.ru/20220308/flowers-1776303722.html

Язык цветов: из чего собрать идеальный букет

Язык цветов: из чего собрать идеальный букет - РИА Новости, 08.03.2022

Язык цветов: из чего собрать идеальный букет

Цветы с древних времен наделяли сакральным смыслом. Многие виды до сих пор что-то символизируют. А вот как заговорить с любимыми и близкими на языке роз, пионов РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T06:51

2022-03-08T06:51

2022-03-08T06:51

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Цветы с древних времен наделяли сакральным смыслом. Многие виды до сих пор что-то символизируют. А вот как заговорить с любимыми и близкими на языке роз, пионов и тюльпанов — рассказываем в материале РИА Новости. Цветы бывают разные — розовые, белые, красные (и не только)Если хочется громко заявить о своей любви, то стоит сделать выбор на бутонах красного оттенка. Классический вариант — букет из красных роз. Кто мечтает удивить избранницу, может остановиться на астрах или амариллисах. Белый во многих странах обозначает нежность и невинность и часто ассоциируется с букетами невесты. В повседневной жизни этот чистый и благородный цвет, как и красный, тоже можно использовать, чтобы признаться в нежных чувствах. Букет из белых или кремовых цветов, возможно, даже лучше подчеркнет искренность и серьезность намерений. Романтический подтекст несут растения в розовой палитре. Особенно пионы, которые считаются залогом счастливых отношений и сулят удачу, а еще ирисы. Подарить их — все равно что без слов сказать "я тебя люблю". После песни Наташи Королевой "Желтые тюльпаны" в сознании многих укоренилось негативное отношение к этому солнечному и жизнерадостному цвету. Очень зря. Желтый — это знак силы, Солнца и энергии. Поэтому дарить его можно и нужно. Оптимально — друзьям. Исключение — гвоздики и гортензии такого оттенка. Считается, что они обозначают остывшие чувства и недоверие. Вариантом для друзей и коллег, особенно для тех, кто увлекается творчеством, могут быть композиции в фиолетовой цветовой гамме. Этом "космический" цвет обозначает духовность, умеренность и гармонию. Сколько дарить?Учитывая, что сейчас XXI век, многие перестали переживать о количестве цветов в букете. Четное — нечетное — неважно. И все же даже с помощью чисел можно рассказать о своих намерениях. Как бы интернет-тролли и стендаперы не высмеивали одну розу в целлофане, дарить ее так же нормально, как и сто одну. Такой подарок указывает на то, что партнер хочет продолжения отношений — ему это интересно. Главное, вручить цветок правой рукой. А вот от целлофана, наверное, правда лучше отказаться. Второй по популярности букет, состоящий из трех цветков. Он указывает на уважение и говорит о том, что человек настроен на романтику. Еще такую мини-композицию можно смело вручать мамам и бабушкам в знак нежности и признательности. И все-таки оптимально составлять букеты из пяти, семи или девяти цветков. Этим почти сразу можно дать понять, что она — "единственная и неповторимая".

https://ria.ru/20210724/buket-1742261899.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, стиль жизни, цветы, 8 марта, любовь, отношения