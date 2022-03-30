https://ria.ru/20220330/tyulpany-1780924505.html

Когда и как сажать тюльпаны в 2022 году: советы цветоводов

Когда сажать тюльпаны 2022: посадка в открытый грунт луковиц весной и осенью

Когда и как сажать тюльпаны в 2022 году: советы цветоводов

Тюльпаны - цветы очень красивые, но достаточно прихотливые. Весной опытные садоводы начинают сажать луковицы в открытый грунт, горшки или контейнеры. Когда... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:45

2022-03-30T17:45

2022-03-30T17:45

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весна

растениеводство

цветы

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Тюльпаны - цветы очень красивые, но достаточно прихотливые. Весной опытные садоводы начинают сажать луковицы в открытый грунт, горшки или контейнеры. Когда посадить тюльпаны по лунному календарю, сроки их цветения, необходимые для хорошего роста условия и ошибки - в материале РИА Новости.Посадка тюльпановОптимальным садоводы считают время посадки, когда температура почвы не ниже 9-10 °C. Тюльпаны довольно устойчивы к холоду. Однако если вернутся низкие зимние температуры, это может замедлить рост. Иногда тюльпаны сажают осенью, так как снег защищает побеги от сильного холода. Ростки обычно начинают появляться из земли в конце зимы или ранней весной.Когда сажать тюльпаныЛуковицы тюльпанов можно сажать с середины октября, но ноябрь считается наилучшим временем. Некоторые сорта тюльпанов высаживают весной.По сезонуТюльпаны - одни из немногих цветов, которые можно высаживать в разное время года.Если садовод решил посадить луковицы весной, это нужно делать до того, как станет тепло.Нужно охладить луковицы в холодильнике перед посадкой, в идеале в течение 12 недель. Выбрать участок, который частично затенен; почва там будет прохладнее, чем в солнечных местах. Средняя ночная температура не должна быть выше 8°C. Сажать тюльпаны следует на расстоянии 7-9 см друг от друга.Луковицы тюльпанов высаживают осенью до того, как земля замерзнет. При посадке сортов с разным временем цветения стоит обратить внимание на период созревания (его часто указывают на упаковке), он различается в зависимости от видов тюльпанов.По регионуПосадка луковичной культуры на зиму в оптимальное время значительно увеличивает шансы на получение красивых и крепких цветов, луковицы которых можно пересаживать и на следующий год. Если сажать растение слишком поздно, оно не успевает укорениться и вымерзает зимой. Так как в регионах России заморозки наступают в разное время, рекомендуемый период для посадки тюльпанов также варьируется:По лунному календарюВ первый месяц осени важно следить за фазами Луны для своевременной посадки луковичных растений. Убывающая Луна наиболее благоприятна для тюльпанов.Ежегодно оптимальное время для посадки - вторая половина сентября. В этом году по лунному календарю тюльпаны весной следует сажать в эти даты:Куда можно сажатьТри самых распространенных способа посадки: в открытом грунте, в контейнерах и горшках.Открытый грунтДля посадки тюльпанов в грунт почва должна быть слабощелочной или нейтральной, удобренной древесной золой и перепревшим компостом. Луковицы заглубляют до 15 см, слегка вдавливая в подготовленные борозды, сверху тщательно засыпают землей, мульчируют торфом. Таким способом тюльпаны можно выращивать даже начинающим цветоводам.КонтейнерыЧтобы вырастить луковицы в контейнере (неважно, весной или осенью), необходимо посадить их на расстоянии 9-19 см друг от друга, поместив их в почву заостренными концами вверх. Поскольку контейнеры часто имеют ограниченное пространство, также можно поэкспериментировать с размещением луковиц ближе друг к другу, но нужно убедиться, что они не соприкасаются. Затем необходимо полить их один раз и ждать. Если холода слишком сильные, можно перенести ёмкости в помещение, позволив им провести зиму в прохладном месте, например, в неотапливаемом гараже или подвале. После того, как тюльпаны зацвели, не стоит срезать листву. Нужно оставить ее до тех пор, пока она полностью не засохнет и не пожелтеет, затем срезать.ГоршкиСажать луковицы тюльпанов в горшки следует в конце октября, ноябре и декабре. Нужно использовать хороший компост без торфа и убедиться, что емкость хорошо дренируется.Чтобы получить плотную и цветущую весеннюю композицию в горшках, лучше всего уложить луковицы в то, что голландцы называют “лазаньей” – несколько слоев один поверх другого с компостом между ними. Самые крупные и поздние цветущие луковицы уходят вглубь, перемещаясь к самым маленьким и ранним в верхнем слое. Появляющиеся побеги нижнего слоя огибают все, на что они натыкаются, и продолжают расти.Сделав это таким образом, нужно посадить луковицы немного дальше друг от друга, на расстоянии 2-3 см.После цветения следует высадить луковицы в грунт до лета. Листву оставить нетронутой, но удалить все мертвые цветы, чтобы тюльпан не тратил энергию впустую, пытаясь произвести семена.Виды и сорта тюльпановТюльпан относится к семейству Лилейных. Этот луковичный многолетник - один из самых распространенных весенних цветов. К началу лета листья у него отмирают. Существуют разные сорта тюльпанов:Подготовка луковиц для посадкиПодготовка тюльпанов к посадке - процедура, от правильности которой зависит будущая всхожесть растений, их здоровый рост и яркость окраски. Обработка луковиц перед посадкой включает в себя несколько этапов:Больные или поврежденные луковицы, которые жалко выбрасывать, тоже можно сажать, но отдельно от здоровых, чтобы исключить возможность заражения. Перед посадкой нужно срезать с луковицы поврежденный участок, стараясь не повредить внутренний слой чешуек, затем замочить в растворе марганцовки, высушить и после этого сажать.Выбор и подготовка почвыОкультуренные, плодородные суглинистые и супесчаные почвы считаются лучшими для выращивания тюльпанов. Тяжелые суглинистые и глинистые также подходят, но предварительно в них вносят песок, торф и другие органические удобрения. Добавление этих компонентов разрыхляет почву, улучшает ее аэрацию.Глубина посадкиГлубина посадки тюльпанов зависит от размера луковиц. Крупные высаживают на глубину 12-14 см, мелкие - 6-8 см. Не рекомендуется делать лунку глубже 15 см: так не смогут прорасти побеги.Правила посадкиТюльпаны высаживают осенью или весной, и следует иметь в виду, что им понадобится три-четыре недели, чтобы укорениться. Слишком ранняя посадка может привести к тому, что цветы прорастут слишком рано, наступление морозов может их погубить. Участок для тюльпанов должен быть хорошо освещен, осушен и защищен от сильного ветра.Как правильно ухаживать за тюльпанамиПравильный уход поможет сохранить луковицы в хорошем состоянии до следующей посадки. Опытные садоводы хранят их несколько лет без утраты лучших качеств цветов. Для этого нужно следить за тюльпанами во время вегетации, после цветения и после выкопки.Температурный режимТюльпаны вегетируют в широком диапазоне температур - от 2 до 30°C. В начале роста они выдерживают морозы до -18°, но позже, когда появляются бутоны и тюльпаны цветут, - только до минус 5-6°. В целом эти цветы выдерживают достаточно низкие температуры, поэтому их и можно высаживать и осенью, и весной.ПоливВ период вегетации и цветения тюльпанам требуется достаточное увлажнение почвы, но главное не переусердствовать - это может вызвать болезни и замедлить рост растения. Кроме того, избыток воды приводит к появлению трещин на луковицах, что ухудшает их качество.Тюльпаны поливают нечасто, до трех раз за вегетационный период, это касается даже южных регионов. Вода должна проникать в почву на глубину до 35 см, где расположены корни луковиц. Полив нужен обильный.ПодкормкиТюльпаны нуждаются в подкормке три-четыре раза за сезон. Каждое удобрение связано с жизненными циклами растений. Первую подкормку проводят ранней весной, как только земля оттаивает. Вторая возможна сразу после появления бутонов. Третью рекомендуется проводить в начале цветения. Можно также удобрить тюльпаны в четвертый раз – когда они зацветут. Прежде всего, как и большинству растений, тюльпанам требуется комплекс NPK - это азот, фосфор и калий. Однако и другие микроэлементы лишними не будут, здесь уже все зависит от сорта цветов.ПересадкаСроки пересадки тюльпанов часто определяются особенностями самого растения. Лучше всего делать это осенью: примерно с 10 сентября по 10 октября. Посаженные в это время тюльпаны успеют плотно укорениться на новом месте и подготовиться к зиме, а весной начнут своевременно цвести.РазмножениеТюльпаны размножаются двумя способами: семенами и вегетативно, то есть с помощью луковиц. Семена в основном используются для выведения новых сортов, а также для получения цветов, пригодных для жизни в более суровом климате. Размножение с помощью луковиц - классический способ любого садовода, так можно сохранить качества любимых сортов.Тюльпаны после цветенияЧтобы сохранить красоту бутонов каждый год, необходимо обрезать тюльпаны после каждого цветения. Это связано с тем, что в течение вегетационного периода растение образует под землей новую молодую луковицу, внутри которой зарождаются побег и цветок.Уход после цветенияВ конце цветения луковицы тюльпанов должны завершить полный цикл развития. Следует продолжать их поливать, но умеренно. При последнем поливе можно добавить кальциево-фосфорную подкормку, около 30 г на м². Если листья пожелтели, но еще не завяли, их нельзя срезать.Когда выкапыватьЕсли чешуйки луковицы стали желтовато-коричневыми, процесс созревания завершен. На взрослых луковицах можно даже увидеть корни. В центральной России тюльпаны собирают во второй половине июня. Но чтобы не ошибиться, достаточно проверить, пожелтела ли вся наземная часть - если да, то можно смело выкапывать луковицу, больше в этом году давать побегов она не будет.Борьба с болезнями и вредителямиЗачастую садоводы сталкиваются с болезнями и вредителями тюльпанов. Важно предупредить заболевания и повреждения цветов, а особенно луковиц, иначе они не смогут вырасти не только в этот, но и в последующие годы. Среди наиболее часто встречающихся опасностей для этих цветов:Среди инфекционных болезней тюльпанов можно выделить следующие:Хранение луковиц тюльпановВыкопанные и отсортированные луковицы помещают в решетчатые ящики и сушат в течение двух-трех дней под навесом. Затем их раскладывают в два ряда, устилают газетами и отправляют в умеренно теплое и проветриваемое место. Там цветы будут храниться до следующей посадки.Ошибки в посадкеПри посадке тюльпанов даже опытные садоводы могут совершить ошибки. Конечно, для всех сортов условия должны быть индивидуальные, к тому же они зависят от региона. Однако некоторые ошибки могут навредить росту любого вида:Советы опытных огородников“Чтобы ухаживать за своими тюльпанами, следуйте простым правилам: ранней весной вы можете добавить к луковицам удобрения либо небольшое количеством компоста, - комментирует опытный садовод Тамара Лукашенок. - Когда тюльпаны отмирают и полностью желтеют летом, вы можете обрезать всю открытую листву. Осенью добавьте новые луковицы на свою клумбу с тюльпанами. Убедитесь, что место, где вы храните тюльпаны, не слишком влажное, а весной проверьте растения на наличие болезней или проблем с вредителями, как и любое растение в вашем саду”.

https://ria.ru/20210608/rozy-1736146449.html

https://ria.ru/20220328/rassada-1780489958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

восточная европа, россия, весна, растениеводство, цветы