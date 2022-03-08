Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220308/coca-cola-1777198843.html
Coca-Cola приостанавливает деятельность в России
Coca-Cola приостанавливает деятельность в России - РИА Новости, 09.03.2022
Coca-Cola приостанавливает деятельность в России
Компания Coca-Cola приостанавливает деятельность в России, сообщается в заявлении на сайте компании. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-08T23:49
2022-03-09T09:19
россия
общество
the coca-cola company
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152874/18/1528741880_0:89:1701:1045_1920x0_80_0_0_255f617a2de94cd01092c28ce8710010.jpg
ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Компания Coca-Cola приостанавливает деятельность в России, сообщается в заявлении на сайте компании."Компания Coca-Cola объявила сегодня, что прекращает ведение дел в России", — говорится в заявлении.Coca-Cola Hellenic — одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic ведет бизнес в 28 странах. В России компания представлена ООО "Кока-Кола Эйч Би Си Евразия" и владеет заводами в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других городах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков России, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152874/18/1528741880_94:0:1605:1133_1920x0_80_0_0_908db329413c16315f0509610b102035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, the coca-cola company
23:49 08.03.2022 (обновлено: 09:19 09.03.2022)
 
Coca-Cola приостанавливает деятельность в России

Компания Coca-Cola приостанавливает деятельность в России

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗавод Сoca-Cola в России
Завод Сoca-Cola в России - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Завод Сoca-Cola в России
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Компания Coca-Cola приостанавливает деятельность в России, сообщается в заявлении на сайте компании.
"Компания Coca-Cola объявила сегодня, что прекращает ведение дел в России", — говорится в заявлении.
Девушка идет по проспекту Сахарова в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 08:00
Эхо кризиса: Как антироссийские санкции ударят по странам бывшего СССР
Coca-Cola Hellenic — одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic ведет бизнес в 28 странах. В России компания представлена ООО "Кока-Кола Эйч Би Си Евразия" и владеет заводами в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других городах.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков России, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
 
РоссияОбществоThe Coca-Cola Company
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала