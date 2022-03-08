https://ria.ru/20220308/coca-cola-1777198843.html

Coca-Cola приостанавливает деятельность в России

Coca-Cola приостанавливает деятельность в России - РИА Новости, 09.03.2022

Coca-Cola приостанавливает деятельность в России

Компания Coca-Cola приостанавливает деятельность в России, сообщается в заявлении на сайте компании. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-08T23:49

2022-03-08T23:49

2022-03-09T09:19

россия

общество

the coca-cola company

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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Компания Coca-Cola приостанавливает деятельность в России, сообщается в заявлении на сайте компании."Компания Coca-Cola объявила сегодня, что прекращает ведение дел в России", — говорится в заявлении.Coca-Cola Hellenic — одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic ведет бизнес в 28 странах. В России компания представлена ООО "Кока-Кола Эйч Би Си Евразия" и владеет заводами в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других городах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков России, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, общество, the coca-cola company