https://ria.ru/20220308/blokirovka-1777141410.html

В Нидерландах заблокировали сайты RT и Sputnik

В Нидерландах заблокировали сайты RT и Sputnik - РИА Новости, 08.03.2022

В Нидерландах заблокировали сайты RT и Sputnik

Голландские интернет-провайдеры заблокировали сайты RT и Sputnik News на территории Нидерландов, передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T12:56

2022-03-08T12:56

2022-03-08T13:03

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

медиавойны

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АМСТЕРДАМ, 8 мар - РИА Новости. Голландские интернет-провайдеры заблокировали сайты RT и Sputnik News на территории Нидерландов, передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Сообщается, что голландские интернет-провайдеры VodafoneZiggo, T-Mobile и KPN с сегодняшнего дня блокируют сайты российских телеканала RT и информационного агентства Sputnik News на территории Нидерландов.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня". Журналисты из этих СМИ также стали мишенью в социальных сетях - личные аккаунты некоторых сотрудников, граждан соответствующих стран, были помечены в Twitter ярлыком "СМИ, аффилированные с российским правительством".

https://ria.ru/20220304/blokirovka-1776613649.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, медиавойны