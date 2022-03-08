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В Нидерландах заблокировали сайты RT и Sputnik
В Нидерландах заблокировали сайты RT и Sputnik - РИА Новости, 08.03.2022
В Нидерландах заблокировали сайты RT и Sputnik
Голландские интернет-провайдеры заблокировали сайты RT и Sputnik News на территории Нидерландов, передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T12:56
2022-03-08T13:03
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
медиавойны
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АМСТЕРДАМ, 8 мар - РИА Новости. Голландские интернет-провайдеры заблокировали сайты RT и Sputnik News на территории Нидерландов, передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Сообщается, что голландские интернет-провайдеры VodafoneZiggo, T-Mobile и KPN с сегодняшнего дня блокируют сайты российских телеканала RT и информационного агентства Sputnik News на территории Нидерландов.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня". Журналисты из этих СМИ также стали мишенью в социальных сетях - личные аккаунты некоторых сотрудников, граждан соответствующих стран, были помечены в Twitter ярлыком "СМИ, аффилированные с российским правительством".
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2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
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353
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санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, медиавойны
12:56 08.03.2022 (обновлено: 13:03 08.03.2022)
 
В Нидерландах заблокировали сайты RT и Sputnik

NOS: нидерландские интернет-провайдеры заблокировали сайты RT и Sputnik

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛоготип информационного агентства Sputnik
Логотип информационного агентства Sputnik - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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АМСТЕРДАМ, 8 мар - РИА Новости. Голландские интернет-провайдеры заблокировали сайты RT и Sputnik News на территории Нидерландов, передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Сообщается, что голландские интернет-провайдеры VodafoneZiggo, T-Mobile и KPN с сегодняшнего дня блокируют сайты российских телеканала RT и информационного агентства Sputnik News на территории Нидерландов.
Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня". Журналисты из этих СМИ также стали мишенью в социальных сетях - личные аккаунты некоторых сотрудников, граждан соответствующих стран, были помечены в Twitter ярлыком "СМИ, аффилированные с российским правительством".
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 21:44Медиавойны
В Ливане отметили, что Запад, блокируя RT и Sputnik, нарушает свободу слова
 
Санкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в РоссииМедиавойны
 
 
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