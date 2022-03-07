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В Ленинградской области задержали подозреваемых в жестоком убийстве девушки
В Ленинградской области задержали подозреваемых в жестоком убийстве девушки - РИА Новости, 07.03.2022
В Ленинградской области задержали подозреваемых в жестоком убийстве девушки
Трое подозреваемых в жестоком убийстве девушки задержаны во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщается на сайте следственного комитета РФ. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T21:57
2022-03-07T21:57
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Трое подозреваемых в жестоком убийстве девушки задержаны во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщается на сайте следственного комитета РФ.По информации следствия, в октябре 2021 года тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесополосе в районе деревни Мяглово в Ленинградской области. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах заявил, что тело женщины было обнаружено без глаз со связанными руками."В ходе грамотно спланированной совместной работы следователей, следователей-криминалистов и сотрудников полиции, удалось установить причастных к преступлению лиц. Ими оказались трое мужчин – граждане государства ближнего зарубежья, 26, 28 и 48 лет", - говорится в сообщении.По версии СК, 18 сентября 2021 года подозреваемые вывезли свою землячку на автомобиле в район деревни Мяглово, где дважды выстрелили в нее из травматического пистолета. По данным ведомства, после этого они ударили ее металлическим предметом по голове, отчего девушка скончалась на месте, а затем скрылись с места преступления.Дополняется, что в настоящее время следствие ходатайствует о заключении подозреваемых под стражу.
https://ria.ru/20220225/ubiystvo-1774963337.html
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
21:57 07.03.2022
 
В Ленинградской области задержали подозреваемых в жестоком убийстве девушки

В Ленинградской области задержали троих подозреваемых в жестоком убийстве девушки

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Трое подозреваемых в жестоком убийстве девушки задержаны во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщается на сайте следственного комитета РФ.
По информации следствия, в октябре 2021 года тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесополосе в районе деревни Мяглово в Ленинградской области. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах заявил, что тело женщины было обнаружено без глаз со связанными руками.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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В Астраханской области задержали подозреваемого в убийстве девочки
"В ходе грамотно спланированной совместной работы следователей, следователей-криминалистов и сотрудников полиции, удалось установить причастных к преступлению лиц. Ими оказались трое мужчин – граждане государства ближнего зарубежья, 26, 28 и 48 лет", - говорится в сообщении.
По версии СК, 18 сентября 2021 года подозреваемые вывезли свою землячку на автомобиле в район деревни Мяглово, где дважды выстрелили в нее из травматического пистолета. По данным ведомства, после этого они ударили ее металлическим предметом по голове, отчего девушка скончалась на месте, а затем скрылись с места преступления.
Дополняется, что в настоящее время следствие ходатайствует о заключении подозреваемых под стражу.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
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ПроисшествияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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