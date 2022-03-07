В Ленинградской области задержали подозреваемых в жестоком убийстве девушки
В Ленинградской области задержали троих подозреваемых в жестоком убийстве девушки
Автомобиль Следственного комитета РФ
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Трое подозреваемых в жестоком убийстве девушки задержаны во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщается на сайте следственного комитета РФ.
По информации следствия, в октябре 2021 года тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесополосе в районе деревни Мяглово в Ленинградской области. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах заявил, что тело женщины было обнаружено без глаз со связанными руками.
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"В ходе грамотно спланированной совместной работы следователей, следователей-криминалистов и сотрудников полиции, удалось установить причастных к преступлению лиц. Ими оказались трое мужчин – граждане государства ближнего зарубежья, 26, 28 и 48 лет", - говорится в сообщении.
По версии СК, 18 сентября 2021 года подозреваемые вывезли свою землячку на автомобиле в район деревни Мяглово, где дважды выстрелили в нее из травматического пистолета. По данным ведомства, после этого они ударили ее металлическим предметом по голове, отчего девушка скончалась на месте, а затем скрылись с места преступления.
Дополняется, что в настоящее время следствие ходатайствует о заключении подозреваемых под стражу.
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