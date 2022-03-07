https://ria.ru/20220307/zaderzhali-1777089155.html

В Ленинградской области задержали подозреваемых в жестоком убийстве девушки

В Ленинградской области задержали подозреваемых в жестоком убийстве девушки - РИА Новости, 07.03.2022

В Ленинградской области задержали подозреваемых в жестоком убийстве девушки

Трое подозреваемых в жестоком убийстве девушки задержаны во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщается на сайте следственного комитета РФ. РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T21:57

2022-03-07T21:57

2022-03-07T21:57

происшествия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Трое подозреваемых в жестоком убийстве девушки задержаны во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщается на сайте следственного комитета РФ.По информации следствия, в октябре 2021 года тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесополосе в районе деревни Мяглово в Ленинградской области. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах заявил, что тело женщины было обнаружено без глаз со связанными руками."В ходе грамотно спланированной совместной работы следователей, следователей-криминалистов и сотрудников полиции, удалось установить причастных к преступлению лиц. Ими оказались трое мужчин – граждане государства ближнего зарубежья, 26, 28 и 48 лет", - говорится в сообщении.По версии СК, 18 сентября 2021 года подозреваемые вывезли свою землячку на автомобиле в район деревни Мяглово, где дважды выстрелили в нее из травматического пистолета. По данным ведомства, после этого они ударили ее металлическим предметом по голове, отчего девушка скончалась на месте, а затем скрылись с места преступления.Дополняется, что в настоящее время следствие ходатайствует о заключении подозреваемых под стражу.

https://ria.ru/20220225/ubiystvo-1774963337.html

https://ria.ru/20220220/ubiystvo-1773894798.html

ленинградская область

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)