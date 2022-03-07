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В МИД заявили об отсутствии в линии Будапешта пророссийской составляющей
В МИД заявили об отсутствии в линии Будапешта пророссийской составляющей - РИА Новости, 07.03.2022
В МИД заявили об отсутствии в линии Будапешта пророссийской составляющей
Несмотря на многочисленные обвинения со стороны политиков и журналистов в "двойственности" линии Венгрии, в ней нет "пророссийской" составляющей, заявил в... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T09:37
2022-03-07T10:05
в мире
россия
венгрия
будапешт
евросоюз
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
олег тяпкин
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Несмотря на многочисленные обвинения со стороны политиков и журналистов в "двойственности" линии Венгрии, в ней нет "пророссийской" составляющей, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."Несмотря на многочисленные обвинения со стороны украинских и европейских политиков и журналистов в "двойственности" линии Будапешта, в ней нет "пророссийской" составляющей", - ответил Тяпкин на вопрос о том, как Россия оценивает позицию Венгрии, которая, с одной стороны, поддерживает санкции Евросоюза, а с другой – отказалась поставлять Украине оружие.По его словам, "Будапешт сохраняет лояльность установкам блоковой солидарности ЕС и НАТО"."Соображениями собственных национальных интересов венгерское правительство руководствовалось, заявляя, что в сложившейся ситуации приоритетами для него являются обеспечение безопасности венгероязычной общины Закарпатья, откровенно дискриминируемой "майданным" режимом с осени 2017 года, и сохранение накопленного багажа взаимодействия с Россией в стратегических областях, прежде всего в сфере энергетики", - пояснил Тяпкин.Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/vengriya-1776190185.html
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в мире, россия, венгрия, будапешт, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег тяпкин
09:37 07.03.2022 (обновлено: 10:05 07.03.2022)
 
В МИД заявили об отсутствии в линии Будапешта пророссийской составляющей

Директор департамента МИД Тяпкин: в линии Будапешта нет пророссийской составляющей

© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Несмотря на многочисленные обвинения со стороны политиков и журналистов в "двойственности" линии Венгрии, в ней нет "пророссийской" составляющей, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"Несмотря на многочисленные обвинения со стороны украинских и европейских политиков и журналистов в "двойственности" линии Будапешта, в ней нет "пророссийской" составляющей", - ответил Тяпкин на вопрос о том, как Россия оценивает позицию Венгрии, которая, с одной стороны, поддерживает санкции Евросоюза, а с другой – отказалась поставлять Украине оружие.
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По его словам, "Будапешт сохраняет лояльность установкам блоковой солидарности ЕС и НАТО".
"Соображениями собственных национальных интересов венгерское правительство руководствовалось, заявляя, что в сложившейся ситуации приоритетами для него являются обеспечение безопасности венгероязычной общины Закарпатья, откровенно дискриминируемой "майданным" режимом с осени 2017 года, и сохранение накопленного багажа взаимодействия с Россией в стратегических областях, прежде всего в сфере энергетики", - пояснил Тяпкин.
Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>
 
В миреРоссияВенгрияБудапештЕвросоюзНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Олег Тяпкин
 
 
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