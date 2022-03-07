https://ria.ru/20220307/vengriya-1777005153.html

В МИД заявили об отсутствии в линии Будапешта пророссийской составляющей

В МИД заявили об отсутствии в линии Будапешта пророссийской составляющей - РИА Новости, 07.03.2022

В МИД заявили об отсутствии в линии Будапешта пророссийской составляющей

Несмотря на многочисленные обвинения со стороны политиков и журналистов в "двойственности" линии Венгрии, в ней нет "пророссийской" составляющей, заявил в... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T09:37

2022-03-07T09:37

2022-03-07T10:05

в мире

россия

венгрия

будапешт

евросоюз

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

олег тяпкин

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Несмотря на многочисленные обвинения со стороны политиков и журналистов в "двойственности" линии Венгрии, в ней нет "пророссийской" составляющей, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."Несмотря на многочисленные обвинения со стороны украинских и европейских политиков и журналистов в "двойственности" линии Будапешта, в ней нет "пророссийской" составляющей", - ответил Тяпкин на вопрос о том, как Россия оценивает позицию Венгрии, которая, с одной стороны, поддерживает санкции Евросоюза, а с другой – отказалась поставлять Украине оружие.По его словам, "Будапешт сохраняет лояльность установкам блоковой солидарности ЕС и НАТО"."Соображениями собственных национальных интересов венгерское правительство руководствовалось, заявляя, что в сложившейся ситуации приоритетами для него являются обеспечение безопасности венгероязычной общины Закарпатья, откровенно дискриминируемой "майданным" режимом с осени 2017 года, и сохранение накопленного багажа взаимодействия с Россией в стратегических областях, прежде всего в сфере энергетики", - пояснил Тяпкин.Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/vengriya-1776190185.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, венгрия, будапешт, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег тяпкин