09:37 07.03.2022 (обновлено: 10:05 07.03.2022)
В МИД заявили об отсутствии в линии Будапешта пророссийской составляющей
Директор департамента МИД Тяпкин: в линии Будапешта нет пророссийской составляющей
© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Несмотря на многочисленные обвинения со стороны политиков и журналистов в "двойственности" линии Венгрии, в ней нет "пророссийской" составляющей, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"Несмотря на многочисленные обвинения со стороны украинских и европейских политиков и журналистов в "двойственности" линии Будапешта, в ней нет "пророссийской" составляющей", - ответил Тяпкин на вопрос о том, как Россия оценивает позицию Венгрии, которая, с одной стороны, поддерживает санкции Евросоюза, а с другой – отказалась поставлять Украине оружие.
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По его словам, "Будапешт сохраняет лояльность установкам блоковой солидарности ЕС и НАТО".
"Соображениями собственных национальных интересов венгерское правительство руководствовалось, заявляя, что в сложившейся ситуации приоритетами для него являются обеспечение безопасности венгероязычной общины Закарпатья, откровенно дискриминируемой "майданным" режимом с осени 2017 года, и сохранение накопленного багажа взаимодействия с Россией в стратегических областях, прежде всего в сфере энергетики", - пояснил Тяпкин.