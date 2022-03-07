https://ria.ru/20220307/tyapkin-1776961657.html

Олег Тяпкин: Россия разочарована решением Германии поставлять оружие Киеву

Олег Тяпкин: Россия разочарована решением Германии поставлять оружие Киеву - РИА Новости, 07.03.2022

Олег Тяпкин: Россия разочарована решением Германии поставлять оружие Киеву

Москва надеется, что Берлин поймет бесперспективность “сжигания мостов", так как при всей остроте нынешних противоречий от отношений двух стран зависит мир на... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T10:00

2022-03-07T10:00

2022-03-07T10:00

интервью

россия

варшава

будапешт

мид польши

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

олег тяпкин

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Москва надеется, что Берлин поймет бесперспективность “сжигания мостов", так как при всей остроте нынешних противоречий от отношений двух стран зависит мир на континенте, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости Виктору Максимычеву директор Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. Дипломат рассказал, к каким последствиям могут привести поставки немецкого оружия Украине, будет ли РФ эвакуировать сотрудников посольства из Польши в свете недружественных шагов Варшавы по собственности, и объяснил, как в России оценивают позицию Венгрии по украинскому конфликту.– Варшава начала процесс изъятия российской дипсобственности, в том числе здания школы. Какими будут ответные меры России? Не собирается ли российская сторона сокращать дипломатическое присутствие в Польше или эвакуировать дипломатов?– МИД Польши заявил об инициировании процесса изъятия объектов российской недвижимости в Варшаве. Посмотрим, каковы будут практические действия польских властей. Можем заверить, что противоправные попытки занять нашу собственность не останутся без адекватного ответа.При этом хотели бы подчеркнуть, что российская сторона предпринимала активные меры, направленные на решение застарелой проблемы недвижимости в российско-польских отношениях. Проделан огромный объем работы, о чем Варшаве хорошо известно. Она получила наши предложения и включилась в подготовку двусторонних консультаций. Однако односторонние действия польских властей однозначно перечеркнут все усилия по урегулированию проблемы, включая подготовку межправительственного соглашения, и способны окончательно похоронить переговорный процесс по этому вопросу.Что касается сокращения числа сотрудников дипломатических представительств России в Польше или их эвакуации, то это будет зависеть от развития событий и того, насколько польская сторона готова придерживаться международных норм и соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Разумеется, безопасность работников наших загранучреждений является для России абсолютным приоритетом.– Как решение ФРГ одобрить поставки оружия Украине скажется на отношениях Москвы и Берлина?– Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе, что было обусловлено в том числе соображениями исторической ответственности со стороны ФРГ по отношению к народам бывшего СССР.Этот шаг, к сожалению, вызывает в памяти все те катастрофические по последствиям периоды нашей общей истории в ХХ веке, когда немецкое оружие использовалось против советских солдат. Вызывает серьезную озабоченность и тот факт, что поставленное на Украину оружие в нынешней ситуации может стать легкой добычей для террористов и мародеров.Что касается потенциального влияния этого решения на будущее российско-германского взаимодействия, то исходим из того, что по итогам текущих событий у нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США, и ведомым ими Североатлантическим альянсом. С учетом этих реалий нам и предстоит определиться на будущее с параметрами выстраивания наших связей с Германией.Пока мы вынуждены констатировать, что правительство ФРГ, несмотря на до сих пор звучащие с его стороны заверения в приверженности процессу исторического примирения между народами Германии и России, полностью солидаризировалось с антироссийской позицией "коллективного Запада" и целенаправленно перекрывает существовавшие каналы сотрудничества и профильного диалога во всех сферах. В ФРГ развернута массированная кампания по демонизации России, фиксируются случаи немотивированных оскорблений российских граждан и русскоязычных соотечественников. По сути, идет широкомасштабная травля всего русского.Надеемся, что в конечном итоге здравый смысл возобладает, и к Берлину придет понимание бесперспективности "сжигания мостов", ведь "послезавтра" наступит обязательно. При всей остроте нынешних разногласий Россия и Германия останутся соседями в Европе, от состояния отношений между которыми будет зависеть мир и процветание на континенте.– Как Россия оценивает позицию Венгрии, которая, с одной стороны, поддерживает санкции ЕС, а с другой – отказалась поставлять Украине оружие?– Анализируя действия различных стран ЕС, хотели бы отметить справедливость замечания относительно политики Венгрии. Однако, несмотря на многочисленные обвинения со стороны украинских и европейских политиков и журналистов в "двойственности" линии Будапешта, в ней нет "пророссийской" составляющей. Да, венгерское правительство во главе с Премьер-министром Виктором Орбаном заявило, что не намерено допустить втягивания своей страны в вооруженный конфликт на территории сопредельного государства, включая поставки туда вооружений или содействие в их переброске. Однако при этом Будапешт сохраняет лояльность установкам блоковой солидарности ЕС и НАТО. По-видимому, соображениями собственных национальных интересов венгерское правительство руководствовалось, заявляя, что в сложившейся ситуации приоритетами для него являются обеспечение безопасности венгероязычной общины Закарпатья, откровенно дискриминируемой "майданным" режимом с осени 2017 года, и сохранение накопленного багажа взаимодействия с Россией в стратегических областях, прежде всего – в сфере энергетики.

https://ria.ru/20220305/ukraina-1776846896.html

https://ria.ru/20220304/oruzhie-1776496461.html

https://ria.ru/20220305/reputatsiya-1776857448.html

https://ria.ru/20220305/ukraina-1776722517.html

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варшава

будапешт

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервью, россия, варшава, будапешт, мид польши, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег тяпкин