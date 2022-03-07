https://ria.ru/20220307/varshava-1777005028.html

В МИД назвали безопасность сотрудников посольства в Варшаве приоритетом

В МИД назвали безопасность сотрудников посольства в Варшаве приоритетом - РИА Новости, 07.03.2022

В МИД назвали безопасность сотрудников посольства в Варшаве приоритетом

Безопасность сотрудников посольства РФ в Варшаве - приоритет, вопрос о сокращении миссии зависит от готовности Польши соблюдать Венскую конвенцию, заявил в... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T09:37

2022-03-07T09:37

2022-03-07T10:04

в мире

россия

польша

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Безопасность сотрудников посольства РФ в Варшаве - приоритет, вопрос о сокращении миссии зависит от готовности Польши соблюдать Венскую конвенцию, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."Это будет зависеть от развития событий и того, насколько польская сторона готова придерживаться международных норм и соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях", - ответил Тяпкин на вопрос о том, не собирается ли российская сторона сокращать дипломатическое присутствие в Польше или эвакуировать дипломатов.По его словам, "безопасность работников наших загранучреждений является для России абсолютным приоритетом".Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>

https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html

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польша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, россия, польша, признание днр и лнр в россии