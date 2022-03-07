https://ria.ru/20220307/varshava-1777005028.html
В МИД назвали безопасность сотрудников посольства в Варшаве приоритетом
В МИД назвали безопасность сотрудников посольства в Варшаве приоритетом - РИА Новости, 07.03.2022
В МИД назвали безопасность сотрудников посольства в Варшаве приоритетом
Безопасность сотрудников посольства РФ в Варшаве - приоритет, вопрос о сокращении миссии зависит от готовности Польши соблюдать Венскую конвенцию, заявил в... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T09:37
2022-03-07T09:37
2022-03-07T10:04
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польша
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Безопасность сотрудников посольства РФ в Варшаве - приоритет, вопрос о сокращении миссии зависит от готовности Польши соблюдать Венскую конвенцию, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."Это будет зависеть от развития событий и того, насколько польская сторона готова придерживаться международных норм и соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях", - ответил Тяпкин на вопрос о том, не собирается ли российская сторона сокращать дипломатическое присутствие в Польше или эвакуировать дипломатов.По его словам, "безопасность работников наших загранучреждений является для России абсолютным приоритетом".Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>
https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, признание днр и лнр в россии
09:37 07.03.2022 (обновлено: 10:04 07.03.2022)
В МИД назвали безопасность сотрудников посольства в Варшаве приоритетом
Представитель МИД Тяпкин: безопасность сотрудников посольства России в Варшаве — приоритет