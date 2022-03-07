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В МИД назвали безопасность сотрудников посольства в Варшаве приоритетом
В МИД назвали безопасность сотрудников посольства в Варшаве приоритетом - РИА Новости, 07.03.2022
В МИД назвали безопасность сотрудников посольства в Варшаве приоритетом
Безопасность сотрудников посольства РФ в Варшаве - приоритет, вопрос о сокращении миссии зависит от готовности Польши соблюдать Венскую конвенцию, заявил в... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T09:37
2022-03-07T10:04
в мире
россия
польша
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Безопасность сотрудников посольства РФ в Варшаве - приоритет, вопрос о сокращении миссии зависит от готовности Польши соблюдать Венскую конвенцию, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."Это будет зависеть от развития событий и того, насколько польская сторона готова придерживаться международных норм и соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях", - ответил Тяпкин на вопрос о том, не собирается ли российская сторона сокращать дипломатическое присутствие в Польше или эвакуировать дипломатов.По его словам, "безопасность работников наших загранучреждений является для России абсолютным приоритетом".Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html
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в мире, россия, польша, признание днр и лнр в россии
09:37 07.03.2022 (обновлено: 10:04 07.03.2022)
 
В МИД назвали безопасность сотрудников посольства в Варшаве приоритетом

Представитель МИД Тяпкин: безопасность сотрудников посольства России в Варшаве — приоритет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства РФ в Варшаве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Безопасность сотрудников посольства РФ в Варшаве - приоритет, вопрос о сокращении миссии зависит от готовности Польши соблюдать Венскую конвенцию, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"Это будет зависеть от развития событий и того, насколько польская сторона готова придерживаться международных норм и соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях", - ответил Тяпкин на вопрос о том, не собирается ли российская сторона сокращать дипломатическое присутствие в Польше или эвакуировать дипломатов.
По его словам, "безопасность работников наших загранучреждений является для России абсолютным приоритетом".
Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>
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