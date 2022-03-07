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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Приамурье прошел флешмоб в поддержку спецоперации на Украине
В Приамурье прошел флешмоб в поддержку спецоперации на Украине - РИА Новости, 07.03.2022
В Приамурье прошел флешмоб в поддержку спецоперации на Украине
Флешмоб в поддержку спецоперации на Украине прошел в Белогорском округе Амурской области, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава округа Денис Инюточкин. РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T12:21
2022-03-07T12:21
обострение ситуации в днр и лнр
общество
амурская область
вооруженные силы рф
украина
признание днр и лнр в россии
донбасс
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 мар – РИА Новости. Флешмоб в поддержку спецоперации на Украине прошел в Белогорском округе Амурской области, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава округа Денис Инюточкин."Хочу поделиться с вами видеороликом, который сделали участники патриотического флешмоба в Возжаевке – наши депутаты вместе с движением "Молодая Гвардия". Десятки автомобилистов с флагами РФ на машинах выстроились в букву V, символ поддержки Vсех Vоенных и особенно наших ZемлякоV с Vостока", - написал он."Сейчас мы все пристально следим за тем, как наши войска проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Мы всецело поддерживаем решение нашего президента и наших ребят, которые выполняют свой долг на территории соседнего государства", - сообщил Инюточкин в Telegram-канале.Он отметил, что патриотические акции "безусловно сплачивают всех нас" и поднимают русский дух."Мы вместе, мы своих не бросаем", - отметил Инюточкин.Ранее символ Z составили из светящихся окон на здании администрации Благовещенска в знак поддержки военнослужащих России, которые принимают участие в специальной операции на Украине, соответствующее фото опубликовал в своем Telegram-канале мэр города Олег Имамеев.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/avtoprobeg-1776950755.html
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общество, амурская область, вооруженные силы рф, украина, признание днр и лнр в россии, донбасс
12:21 07.03.2022
 
В Приамурье прошел флешмоб в поддержку спецоперации на Украине

Глава Белогорского округа Инюточкин написал о флешмобе в поддержку спецоперации на Украине

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 мар – РИА Новости. Флешмоб в поддержку спецоперации на Украине прошел в Белогорском округе Амурской области, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава округа Денис Инюточкин.
"Хочу поделиться с вами видеороликом, который сделали участники патриотического флешмоба в Возжаевке – наши депутаты вместе с движением "Молодая Гвардия". Десятки автомобилистов с флагами РФ на машинах выстроились в букву V, символ поддержки Vсех Vоенных и особенно наших ZемлякоV с Vостока", - написал он.
"Сейчас мы все пристально следим за тем, как наши войска проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Мы всецело поддерживаем решение нашего президента и наших ребят, которые выполняют свой долг на территории соседнего государства", - сообщил Инюточкин в Telegram-канале.
Он отметил, что патриотические акции "безусловно сплачивают всех нас" и поднимают русский дух.
"Мы вместе, мы своих не бросаем", - отметил Инюточкин.
Ранее символ Z составили из светящихся окон на здании администрации Благовещенска в знак поддержки военнослужащих России, которые принимают участие в специальной операции на Украине, соответствующее фото опубликовал в своем Telegram-канале мэр города Олег Имамеев.
Автопробег в поддержку специальной военной операции России на территории Украины в Тверской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 18:31Тверская область
В Твери прошел автопробег в поддержку спецоперации на Украине
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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