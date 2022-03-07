https://ria.ru/20220307/tiktok-1776987513.html

TikTok прекратит распространение нового контента в России

TikTok прекратит распространение нового контента в России - РИА Новости, 07.03.2022

TikTok прекратит распространение нового контента в России

Китайская социальная сеть TikTok сообщила о прекращении распространения в России нового контента и проведения стримов. Такое решение принято из-за подписанного... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T02:44

2022-03-07T02:44

2022-03-07T02:44

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

генеральная прокуратура рф

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twitter

tiktok

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Китайская социальная сеть TikTok сообщила о прекращении распространения в России нового контента и проведения стримов. Такое решение принято из-за подписанного в минувшую пятницу президентом Владимиром Путиным закона о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил и призывы к введению санкций в отношении России.При этом служба обмена сообщениями затронута не будет.Ограничение доступа к Twitter и FacebookРоскомнадзор ранее ограничил доступ к Twitter.По его информации, решение об ограничении работы соцсети 24 февраля приняла Генпрокуратура.Из-за распространения недостоверной информации о специальной военной операции на Украине в начале марта Роскомнадзору до этого уже пришлось замедлить скорость работы Twitter.Кроме того, Роскомнадзор решил заблокировать Facebook в России в ответ на ограничение доступа к российским СМИ.Как отмечали в ведомстве, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации средств массовой информации в России."В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру", — указывалось в сообщении.Спецоперация на УкраинеРоссия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/rosmolodezh-1776691392.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220307/minoborony-1776987310.html

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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, генеральная прокуратура рф, facebook, twitter, tiktok, в мире