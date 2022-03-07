TikTok прекратит распространение нового контента в России
Китайская соцсеть TikTok прекратит распространение нового контента в России
© AP Photo / Anjum NaveedТелефон с приложением TikTok
© AP Photo / Anjum Naveed
Телефон с приложением TikTok
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Китайская социальная сеть TikTok сообщила о прекращении распространения в России нового контента и проведения стримов. Такое решение принято из-за подписанного в минувшую пятницу президентом Владимиром Путиным закона о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил и призывы к введению санкций в отношении России.
"В свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и (размещение -ред.) нового контента на нашем видеосервисе ", - гласит сообщение компании.
При этом служба обмена сообщениями затронута не будет.
Ограничение доступа к Twitter и Facebook
Роскомнадзор ранее ограничил доступ к Twitter.
По его информации, решение об ограничении работы соцсети 24 февраля приняла Генпрокуратура.
Из-за распространения недостоверной информации о специальной военной операции на Украине в начале марта Роскомнадзору до этого уже пришлось замедлить скорость работы Twitter.
Кроме того, Роскомнадзор решил заблокировать Facebook в России в ответ на ограничение доступа к российским СМИ.
Как отмечали в ведомстве, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации средств массовой информации в России.
"В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру", — указывалось в сообщении.
Спецоперация на Украине
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.