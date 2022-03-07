https://ria.ru/20220307/spetsoperatsiya-1777041503.html
Кремль назвал условия прекращения спецоперации на Украине
Кремль назвал условия прекращения спецоперации на Украине - РИА Новости, 07.03.2022
Кремль назвал условия прекращения спецоперации на Украине
Россия сообщила Украине, что может прекратить спецоперацию "в любой момент", если Киев выполнит условия Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T15:03
2022-03-07T15:03
2022-03-07T15:22
обострение ситуации в днр и лнр
москва
россия
украина
в мире
владимир путин
луганская народная республика
донбасс
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия сообщила Украине, что может прекратить спецоперацию "в любой момент", если Киев выполнит условия Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Это интервью вышло чуть более чем за два часа до третьего раунда переговоров РФ и Украины."Им (украинцам) сказали, что все это может остановиться в один момент", - приводит агентство Рейтер слова Пескова.Согласно представителю Кремля, Украина должна внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок".Кроме того, по словам Пескова, Украина должна признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами."Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим... Им (украинцам) следует прекратить боевые действия", - подчеркнул он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220307/gumkoridory-1777040113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, украина, в мире, владимир путин, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
15:03 07.03.2022 (обновлено: 15:22 07.03.2022)
Кремль назвал условия прекращения спецоперации на Украине
Песков заявил, что Москва готова прекратить спецоперацию, если Киев выполнит все условия