https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777029950.html

Эксперт прокомментировал новые санкции Южной Кореи против России

Эксперт прокомментировал новые санкции Южной Кореи против России - РИА Новости, 07.03.2022

Эксперт прокомментировал новые санкции Южной Кореи против России

Новые санкции Южной Кореи против России, в том числе Центрального банка России, могут привести к сокращению или даже полному прекращению торговли между... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T13:40

2022-03-07T13:40

2022-03-07T16:42

экономика

южная корея

россия

санкции в отношении россии

втб

сбербанк россии

совкомбанк

сша

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Новые санкции Южной Кореи против России, в том числе Центрального банка России, могут привести к сокращению или даже полному прекращению торговли между странами, что окажет негативное влияние на южнокорейскую экономику, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.Ранее в понедельник сообщалось, что Южная Корея решила присоединиться к дополнительным санкциям против России в финансовом секторе, включая прекращение транзакций с Центробанком России и другие меры. О том, какие конкретно меры будут приняты, южнокорейская сторона объявит после консультаций с соответствующими ведомствами внутри страны. Сеул также сообщит о своем решении США и другим причастным странам."Хотя Южная Корея и добилась исключения своих технологических компаний из-под экспортных санкций против России, следствием новых южнокорейских антироссийских санкций может стать сокращение и даже полное прекращение торговли между нашими странами", — прокомментировал ситуацию аналитик Осадчий.По его словам, прекращение поставок из Южной Кореи В Россию автомобилей (Hyundai, Kia и Genesis), электроники (Samsung, LG), запчастей и других товаров окажет негативное влияние на экономику Южной Кореи. Прекращение белого импорта приведет к активизации серого, добавил он."Южная Корея покупает большие объемы нефти, газа и угля у России. Россия — на четвертом месте по поставкам нефти в Южную Корею, на втором — по поставкам газа и угля. Чтобы избежать энергетического коллапса, она вынуждена будет переключиться на поставки более дорогих энергоносителей из США, Саудовской Аравии и других стран, что также негативно скажется на экономике Южной Кореи", — заключил эксперт.Сеул уже присоединился к международным санкциям против семи банков России, включая Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк и их дочерние компании. В то же время транзакции, связанные с поставками сельхозпродукции, в сферах энергетики и медицины будут разрешены.Южная Корея также поддержала и отключение ряда российских банков от SWIFT и настоятельно порекомендовала всем госучреждениям и финансовым организациям перестать совершать сделки с участием российских гособлигаций, выпущенных после 2 марта.Кроме того, Республика Корея заявила о прекращении экспорта в Россию стратегических материалов, запретила экспорт 49 российским компаниям из санкционного списка США, куда входит Минобороны России. Также в стране сейчас разрабатываются дополнительные меры экспортного контроля для нестратегических товаров, аналогичные введенным США. Сообщалось, что этот процесс займет минимум один-два месяца.

https://ria.ru/20220307/koreya-1776992798.html

https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777027682.html

южная корея

россия

сша

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, южная корея, россия, санкции в отношении россии, втб, сбербанк россии, совкомбанк, сша