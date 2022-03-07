13:40 07.03.2022 (обновлено: 16:42 07.03.2022)
Эксперт прокомментировал новые санкции Южной Кореи против России
Эксперт: новые санкции Южной Кореи против России могут привести к прекращению торговли
Дорожное движение на одной из улиц Сеула
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Новые санкции Южной Кореи против России, в том числе Центрального банка России, могут привести к сокращению или даже полному прекращению торговли между странами, что окажет негативное влияние на южнокорейскую экономику, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Ранее в понедельник сообщалось, что Южная Корея решила присоединиться к дополнительным санкциям против России в финансовом секторе, включая прекращение транзакций с Центробанком России и другие меры. О том, какие конкретно меры будут приняты, южнокорейская сторона объявит после консультаций с соответствующими ведомствами внутри страны. Сеул также сообщит о своем решении США и другим причастным странам.
"Хотя Южная Корея и добилась исключения своих технологических компаний из-под экспортных санкций против России, следствием новых южнокорейских антироссийских санкций может стать сокращение и даже полное прекращение торговли между нашими странами", — прокомментировал ситуацию аналитик Осадчий.
"Южная Корея покупает большие объемы нефти, газа и угля у России. Россия — на четвертом месте по поставкам нефти в Южную Корею, на втором — по поставкам газа и угля. Чтобы избежать энергетического коллапса, она вынуждена будет переключиться на поставки более дорогих энергоносителей из США, Саудовской Аравии и других стран, что также негативно скажется на экономике Южной Кореи", — заключил эксперт.
Сеул уже присоединился к международным санкциям против семи банков России, включая Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк и их дочерние компании. В то же время транзакции, связанные с поставками сельхозпродукции, в сферах энергетики и медицины будут разрешены.
Южная Корея также поддержала и отключение ряда российских банков от SWIFT и настоятельно порекомендовала всем госучреждениям и финансовым организациям перестать совершать сделки с участием российских гособлигаций, выпущенных после 2 марта.
Кроме того, Республика Корея заявила о прекращении экспорта в Россию стратегических материалов, запретила экспорт 49 российским компаниям из санкционного списка США, куда входит Минобороны России. Также в стране сейчас разрабатываются дополнительные меры экспортного контроля для нестратегических товаров, аналогичные введенным США. Сообщалось, что этот процесс займет минимум один-два месяца.