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https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777029950.html
Эксперт прокомментировал новые санкции Южной Кореи против России
Эксперт прокомментировал новые санкции Южной Кореи против России - РИА Новости, 07.03.2022
Эксперт прокомментировал новые санкции Южной Кореи против России
Новые санкции Южной Кореи против России, в том числе Центрального банка России, могут привести к сокращению или даже полному прекращению торговли между... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T13:40
2022-03-07T16:42
экономика
южная корея
россия
санкции в отношении россии
втб
сбербанк россии
совкомбанк
сша
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Новые санкции Южной Кореи против России, в том числе Центрального банка России, могут привести к сокращению или даже полному прекращению торговли между странами, что окажет негативное влияние на южнокорейскую экономику, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.Ранее в понедельник сообщалось, что Южная Корея решила присоединиться к дополнительным санкциям против России в финансовом секторе, включая прекращение транзакций с Центробанком России и другие меры. О том, какие конкретно меры будут приняты, южнокорейская сторона объявит после консультаций с соответствующими ведомствами внутри страны. Сеул также сообщит о своем решении США и другим причастным странам."Хотя Южная Корея и добилась исключения своих технологических компаний из-под экспортных санкций против России, следствием новых южнокорейских антироссийских санкций может стать сокращение и даже полное прекращение торговли между нашими странами", — прокомментировал ситуацию аналитик Осадчий.По его словам, прекращение поставок из Южной Кореи В Россию автомобилей (Hyundai, Kia и Genesis), электроники (Samsung, LG), запчастей и других товаров окажет негативное влияние на экономику Южной Кореи. Прекращение белого импорта приведет к активизации серого, добавил он."Южная Корея покупает большие объемы нефти, газа и угля у России. Россия — на четвертом месте по поставкам нефти в Южную Корею, на втором — по поставкам газа и угля. Чтобы избежать энергетического коллапса, она вынуждена будет переключиться на поставки более дорогих энергоносителей из США, Саудовской Аравии и других стран, что также негативно скажется на экономике Южной Кореи", — заключил эксперт.Сеул уже присоединился к международным санкциям против семи банков России, включая Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк и их дочерние компании. В то же время транзакции, связанные с поставками сельхозпродукции, в сферах энергетики и медицины будут разрешены.Южная Корея также поддержала и отключение ряда российских банков от SWIFT и настоятельно порекомендовала всем госучреждениям и финансовым организациям перестать совершать сделки с участием российских гособлигаций, выпущенных после 2 марта.Кроме того, Республика Корея заявила о прекращении экспорта в Россию стратегических материалов, запретила экспорт 49 российским компаниям из санкционного списка США, куда входит Минобороны России. Также в стране сейчас разрабатываются дополнительные меры экспортного контроля для нестратегических товаров, аналогичные введенным США. Сообщалось, что этот процесс займет минимум один-два месяца.
https://ria.ru/20220307/koreya-1776992798.html
https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777027682.html
южная корея
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сша
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экономика, южная корея, россия, санкции в отношении россии, втб, сбербанк россии, совкомбанк, сша
13:40 07.03.2022 (обновлено: 16:42 07.03.2022)
 
Эксперт прокомментировал новые санкции Южной Кореи против России

Эксперт: новые санкции Южной Кореи против России могут привести к прекращению торговли

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДорожное движение на одной из улиц Сеула
Дорожное движение на одной из улиц Сеула - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дорожное движение на одной из улиц Сеула
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Новые санкции Южной Кореи против России, в том числе Центрального банка России, могут привести к сокращению или даже полному прекращению торговли между странами, что окажет негативное влияние на южнокорейскую экономику, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Ранее в понедельник сообщалось, что Южная Корея решила присоединиться к дополнительным санкциям против России в финансовом секторе, включая прекращение транзакций с Центробанком России и другие меры. О том, какие конкретно меры будут приняты, южнокорейская сторона объявит после консультаций с соответствующими ведомствами внутри страны. Сеул также сообщит о своем решении США и другим причастным странам.
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 06:09
Южная Корея прекратит транзакции с российским Центробанком
"Хотя Южная Корея и добилась исключения своих технологических компаний из-под экспортных санкций против России, следствием новых южнокорейских антироссийских санкций может стать сокращение и даже полное прекращение торговли между нашими странами", — прокомментировал ситуацию аналитик Осадчий.
По его словам, прекращение поставок из Южной Кореи В Россию автомобилей (Hyundai, Kia и Genesis), электроники (Samsung, LG), запчастей и других товаров окажет негативное влияние на экономику Южной Кореи. Прекращение белого импорта приведет к активизации серого, добавил он.
"Южная Корея покупает большие объемы нефти, газа и угля у России. Россия — на четвертом месте по поставкам нефти в Южную Корею, на втором — по поставкам газа и угля. Чтобы избежать энергетического коллапса, она вынуждена будет переключиться на поставки более дорогих энергоносителей из США, Саудовской Аравии и других стран, что также негативно скажется на экономике Южной Кореи", — заключил эксперт.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 13:16
Южная Корея введет санкции против РФПИ, ФНБ и банка "Россия"
Сеул уже присоединился к международным санкциям против семи банков России, включая Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк и их дочерние компании. В то же время транзакции, связанные с поставками сельхозпродукции, в сферах энергетики и медицины будут разрешены.
Южная Корея также поддержала и отключение ряда российских банков от SWIFT и настоятельно порекомендовала всем госучреждениям и финансовым организациям перестать совершать сделки с участием российских гособлигаций, выпущенных после 2 марта.
Кроме того, Республика Корея заявила о прекращении экспорта в Россию стратегических материалов, запретила экспорт 49 российским компаниям из санкционного списка США, куда входит Минобороны России. Также в стране сейчас разрабатываются дополнительные меры экспортного контроля для нестратегических товаров, аналогичные введенным США. Сообщалось, что этот процесс займет минимум один-два месяца.
 
ЭкономикаЮжная КореяРоссияСанкции в отношении РоссииВТБСбербанк РоссииСовкомбанкСША
 
 
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