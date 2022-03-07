https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777027682.html

Южная Корея введет санкции против РФПИ, ФНБ и банка "Россия"

Южная Корея введет санкции против РФПИ, ФНБ и банка "Россия" - РИА Новости, 07.03.2022

Южная Корея введет санкции против РФПИ, ФНБ и банка "Россия"

Дополнительные санкции Южной Кореи против РФ в финансовом секторе включают прекращение операций не только с Центробанком России, но и Фондом национального... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T13:16

2022-03-07T13:16

2022-03-07T13:16

санкции в отношении россии

южная корея

экономика

центральный банк рф (цб рф)

swift

совкомбанк

россия

сша

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СЕУЛ, 7 мар – РИА Новости. Дополнительные санкции Южной Кореи против РФ в финансовом секторе включают прекращение операций не только с Центробанком России, но и Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а также банком "Россия", сообщил МИД Республики Корея.Ранее МИД сообщил, Южная Корея решила присоединиться к дополнительным санкциям против России в финансовом секторе, включая прекращение транзакций с Центробанком РФ, но не уточнил подробности."Южная Корея решила прекратить транзакции с Центробанком РФ, суверенными фондами (Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и банком "Россия". Прекращение транзакций с ЦБ и фондами вступит в силу с 8 марта", - говорится в заявлении МИД. Южная Корея также поддержит отключение банка "Россия" от SWIFT.Таким образом Сеул прекращает сделки с восьмью банками РФ и их дочерними компаниями, включая Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк. Южная Корея поддержала и отключение семи российских банков (Россия, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк) от SWIFT и настоятельно порекомендовала всем госучреждениям и финансовым организациям перестать совершать сделки с участием российских гособлигаций, выпущенных после 2 марта.Уточняется что, как и в США, транзакции с ЦБ, Сбербанком, ВЭБ, ВТБ, банком Открытие и Совкомбанк, касающиеся сделок в энергетическом секторе, торговли сельскохозяйственными продуктами и поддержки борьбы с коронавирусом, будут разрешены в виде "исключений".Кроме того, Республика Корея заявила о прекращении экспорта в РФ стратегических материалов, запретила экспорт 49 российским компаниям из санкционного списка США, куда входит минобороны РФ. Также в стране сейчас разрабатываются дополнительные меры экспортного контроля для нестратегических товаров, аналогичные введенным США. Сообщалось, что этот процесс займет минимум 1-2 месяца.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776477273.html

https://ria.ru/20220304/koreya-1776405349.html

https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777006529.html

южная корея

россия

сша

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкции в отношении россии, южная корея, экономика, центральный банк рф (цб рф), swift, совкомбанк, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, сергей лавров, луганская народная республика, донецкая народная республика