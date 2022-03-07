https://ria.ru/20220307/rubl-1777074140.html

Эрдоган допустил использование рубля в торговле, сообщили СМИ

Эрдоган допустил использование рубля в торговле, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2022

Эрдоган допустил использование рубля в торговле, сообщили СМИ

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о возможности использования российского... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T19:38

2022-03-07T19:38

2022-03-07T23:29

турция

владимир путин

рубль

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АНКАРА, 7 мар — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о возможности использования российского рубля в торговле, передает телеканал A Haber.Телефонные переговоры Путина и Эрдогана, посвященные в основном украинской тематике, состоялись в воскресенье и продлились около часа."Появились подробности вчерашних переговоров президента Эрдогана с Путиным. Президент Эрдоган сказал, что Турция и Россия могут использовать "доллар, евро, рубль, золото и юань в торговле", а российский лидер, в свою очередь, даст указание об отправке 30 судов, груженных подсолнечным маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море", — передал телеканал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это весьма серьезные ограничения, но Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что иностранные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220307/sanktsii-1777069327.html

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Петр Попадюк

турция, владимир путин, рубль, россия, реджеп тайип эрдоган, в мире, дмитрий песков, сергей лавров, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф